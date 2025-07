Primera represàlia de la UE contra Trump: un 25% sobre 21.000 milions de compres als EUA

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Els Vint-i-set han donat aquest dimecres llum verda a la primera tanda d’aranzels que ha dissenyat Brussel·les per respondre a la guerra aranzelària llançada pel president dels Estats Units, Donald Trump; un pas formal que permetrà a la UE adoptar dilluns vinent recàrrecs d’un 25% sobre 21.000 milions d’euros en compres als Estats Units en represàlia per gravar també un 25% l’acer i l’alumini de factura europea. El paquet s’aplicarà de manera escalonada en tres fases –l’abril, el maig i el desembre– i afectarà a una àmplia gamma d’articles, des de bàsics com ous o paper higiènic fins a productes de l’acer i alumini o tèxtils, cosmètics i videojocs, per exemple. Queda fora, tanmateix, el bourbon americà que sí que va incloure Brussel·les d’inici, però que finalment es va excloure per temor d’una resposta del 200% d’aranzel sobre els vins i espirituosos europeus.

Així les coses, la Unió Europea començarà a cobrar des del 15 d’abril aranzels sobre un volum d’importacions nord-americanes de 3.900 milions d’euros, als quals sumarà des del 15 de maig recàrrecs sobre 13.500 milions d’euros i, a partir de l’1 de desembre, sobre uns altres 3.500 milions d’euros en comerç amb els Estats Units.

En tot cas, l’Executiu comunitari insisteix a tendir la mà al diàleg perquè, afirma, el seu interès sempre ha estat un acord que eviti el pols aranzelari. "Aquestes contramesures poden ser suspeses a tota hora si els Estats Units accepten un resultat negociat just i equilibrat", ha afirmat la Comissió Europea en un comunicat.

Només Hongria vota en contra

Els Estats membre han donat així el seu suport a la llista durant una reunió a nivell tècnic a Brussel·les amb l’únic vot en contra d’Hongria, segons han informat diferents fonts diplomàtiques. El mateix ministre d’Exteriors d’Hongria, Peter Szijjarto, ha dit en xarxes socials que voten en contra per considerar que els aranzels "no són la resposta" i "danyaran" encara més l’economia europea.

Amb aquestes contramesures la UE respon als primers aranzels de Washington, però segueix pendent la resposta als aranzels massius del 20% sobre totes les importacions i del 25% als cotxes i components que els serveis comunitaris estan ultimant i preveuen presentar la propera setmana, per a la seua activació al maig si els Estats Units no accepten negociar una solució a la guerra comercial.

No estaran finalment en aquesta primera tanda, tanmateix, ni el bourbon ni els vins americans perquè França i altres delegacions van pressionar a Brussel·les per a la seua retirada, per temor a què Trump complís la seua amenaça de contraatacar amb un recàrrec de "fins un 200%" sobre els vins, xampanys i altres begudes espirituoses europees.

Així les coses, la Unió Europea podrà començar a recaptar des del 15 d’abril aranzels sobre els productes d’un primer catàleg de productes que ja es va aplicar en la crisi anterior de 2018 (i de la qual s’ha retirat el bourbon i els vins). Es troben en aquella primera fase, per exemple, algunes hortalisses i fruites fresques i en conserva, llegums secs, tabac, paper higiènic, laminats d’acer o motocicletes com les de la marca Harley-Davidson.

En la segona fase d’aquesta ronda, que s’activarà el 16 de maig, es passaran a gravar amb el 25% contingents d’aliments com a ou, carns d’aviram i boví, olis vegetals com el de gira-sol o de palma, margarina, galetes, sucre i cítrics. També en aquesta partida es preveuen recàrrecs per a compres de bijuteria, plàstics, peces d’acer i alumini, fusta i tèxtils. Finalment, la tercera fase del paquet avalat aquest dimecres pels 27 s’activarà l’1 de desembre i afectarà les collites de soja i les ametlles amb i sense closca.