Arcusin atura les exportacions als EUA, on ven el 50% de la seva producció: "No carregarem cap més vaixell fins que les coses quedin clares"

Els fabricants de maquinària agrícola de la demarcació de Lleida han optat per mantenir una postura prudent i diversificar els seus mercats d'exportació davant la nova política aranzelària impulsada per l'administració de Donald Trump. Segons ha explicat Marc Gili, president de l'Associació territorial de la Indústria i Comerç de Maquinària Agrícola (Apricma), l'impacte d'aquestes mesures està sent desigual entre les empreses del sector, ja que no totes tenen els Estats Units com a mercat d'exportació. Tot i això, el sector preveu que la situació provocarà un encariment global dels seus productes. El cas més significatiu és el d'Arcusin, empresa de Vila-sana, que ha decidit aturar completament les seves exportacions al mercat nord-americà, on venia fins ara el 50% de la seva producció.

La incertesa generada per la política comercial dels Estats Units ha obligat els fabricants lleidatans a replantejar les seves estratègies comercials. Marc Gili considera que l'impacte directe serà relativament lleu per al conjunt del sector, atès que "els Estats Units no és el principal mercat" per a la majoria d'empreses de maquinària agrícola de la demarcació. Tanmateix, les firmes que tenien plans d'expansió en territori nord-americà estan adoptant una posició d'espera. "Congelaran un temps els seus plans", ha afirmat Gili, abans de prendre decisions definitives sobre mantenir aquests mercats o redireccionar els esforços cap a altres zones. La preocupació principal del sector és l'efecte indirecte que aquesta situació pot tenir en forma d'un encariment generalitzat de les mercaderies a nivell global.

El cas d'Arcusin: paralització d'exportacions i cerca de nous mercats

L'empresa Arcusin, especialitzada en la fabricació de maquinària per a la manipulació de paques, representa un dels casos més afectats per la nova política aranzelària nord-americana. La firma del Pla d'Urgell ha decidit paralitzar completament les seves exportacions als Estats Units, mercat que representa actualment el 50% del seu volum de negoci i on va establir una filial l'any 2019.

Davant les senyals que apuntaven a un enduriment de les polítiques comercials després del retorn de Donald Trump a la Casa Blanca, Arcusin va optar per accelerar l'enviament de maquinària cap als Estats Units. Aquesta estratègia, adoptada també per altres empreses del sector, va provocar una saturació als ports que va mantenir la mercaderia aturada durant aproximadament dos mesos abans que pogués embarcar. Segons ha explicat Manuel Cusiné, president executiu d'Arcusin, la maquinària valorada en 9 milions de dòlars encara no ha arribat a territori nord-americà, però no haurà de pagar aranzels ja que el carregament estava pendent d'entrar al país abans de l'aprovació de les noves taxes.

"No carregarem cap més vaixell fins que les coses quedin clares", ha manifestat Cusiné, que ha afegit que l'empresa ja està explorant nous mercats potencials com l'Índia, Turquia o Sud-àfrica per compensar aquesta aturada. L'estratègia de diversificació d'Arcusin passa per garantir que cap dels 60 països on actualment exporta representi més del 30% del seu volum total de producció, reduint així la dependència d'un únic mercat.

L'impacte de les polítiques aranzelàries en el sector agrícola global

Les mesures proteccionistes adoptades per l'administració Trump no només afecten les empreses que exporten directament als Estats Units, sinó que tenen un efecte dominó en tota la cadena de subministrament global. L'encariment de matèries primeres i components, així com la reorientació de fluxos comercials, pot provocar un augment generalitzat dels costos de producció que acabarà repercutint en els preus finals de la maquinària agrícola.

Aquest escenari obliga les empreses del sector a replantejar no només els seus mercats de destí, sinó també les seves cadenes de subministrament i els seus processos productius. La cerca de proveïdors alternatius, la relocalització de certes fases de la producció o l'aposta per la innovació tecnològica per reduir costos són algunes de les estratègies que les empreses lleidatanes estan considerant per fer front a aquesta situació.