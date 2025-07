Alemanya reedita la “Gran Coalició” de Govern

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El bloc conservador encapçalat per la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i el Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) van tancar oficialment ahir l’acord per poder governar junts la pròxima legislatura, un pacte que porten diverses setmanes negociant i que convertirà el democristià Friedrich Merz en el nou canceller d’Alemanya.

Alemanya torna d’aquesta manera a la Gran Coalició (Grosse Koalition, en alemany), una fórmula que no és nova però que a priori tant la CDU com l’SPD van buscar descartar en campanya. L’aritmètica electoral, tanmateix, va acabar demostrant que era l’única opció per garantir un govern i alhora mantenir el cordó sanitari sobre la ultradreta.

Merz va assegurar que aquesta nova aliança dona pas a “un govern capaç d’actuar i amb força per fer-ho”. “Tenim davant nostre un pla sòlid amb què podem fer avançar de nou junts el nostre país”, va destacar el líder democristià, que durant la compareixença va apel·lar al “centre polític” com l’única via per “resoldre els problemes” pendents i abordar reptes com l’estancament econòmic o el reforç de la seguretat.

Les tres potes de la coalició encara han de ratificar l’acord, però Merz va confiar a poder començar a treballar “a començaments de maig”.

El full de ruta de la coalició, que ve ja precedida d’una històrica reforma per eliminar el fre constitucional al deute i augmentar les inversions en infraestructures i defensa, inclou un enduriment de la normativa per obtenir la nacionalitat.

La política migratòria ja va ser un dels grans debats de la campanya electoral, amb tots els grans partits advocant per restringir l’arribada d’estrangers.

D’altra banda, les mesures econòmiques inclouen una reducció de 1.000 milions d’euros en programes d’ajuda al desenvolupament i donacions a organitzacions internacionals, així com el compromís d’elevar a quinze euros l’hora el salari mínim.