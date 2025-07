Trump interromp 90 dies els aranzels però s’acarnissa amb la Xina i els hi apuja al 125%

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer ahir un nou gir de guió a la guerra aranzelària a l’anunciar ara una pausa de 90 dies en l’aplicació de les noves taxes a aquells països que no han pres represàlies comercials contra el seu pla aranzelari i han buscat una solució negociada amb ell. El dirigent republicà va explicar a la xarxa Truth Social que la seua decisió obeeix que més de 75 països han buscat negociar amb Washington i “no han pres represàlies de cap manera contra els Estats Units”.

“He autoritzat una PAUSA de 90 dies i una reducció substancial de l’aranzel recíproc durant aquest període, del 10%, també amb efecte immediat”, va publicar literalment.

En canvi, va redoblar la pressió sobre la Xina i va elevar “amb efecte immediat” els seus aranzels fins al 125% perquè considera que el Govern de Pequín va cometre una “falta de respecte” a l’haver apujat, per la seua part, els gravàmens al 84% en represàlia contra els Estats Units.

“Basant-me en la falta de respecte que la Xina ha mostrat als mercats mundials, per la present elevo l’aranzel cobrat a la Xina pels Estats Units d’Amèrica al 125% amb efecte immediat. En algun moment, esperem que en un futur pròxim, la Xina s’adonarà que els dies per estafar els Estats Units i altres països ja no són sostenibles o acceptables”, va afegir.

La denominada pausa en els aranzels es va produir a penes unes hores després que haguessin entrat en vigor les taxes que colpejaven el comerç internacional i que, per exemple, en el cas de la Unió Europea arribaven al 20 per cent. A més, el missatge va arribar en plena jornada negra, un dia més, a la borsa de Wall Street, que va reaccionar a l’alça a la treva en una guerra comercial amb difícil guanyador.

D’altra banda, Trump es va burlar dimarts a la nit, durant un sopar per a la recaptació de fons del Comitè Nacional Republicà per al Congrés, de les desenes de països que han contactat amb la Casa Blanca per buscar una solució negociada als aranzels.

“Aquests països ens estan trucant. M’estan besant el cul. Es moren per arribar a un acord”, va dir Trump davant del Comitè Republicà.

Els EUA critiquen l’acostament d’Espanya a Pequín

El secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, va criticar ahir que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi dit que potser Espanya s’hagi d’atansar a la Xina davant del proteccionisme comercial de l’Administració Trump. “Seria com tallar-se el coll”, va afegir en un acte amb banquers. Va assegurar que la resposta dels països que estan disposats a negociar amb Washington ha estat “aclaparadora”.

Denúncia xinesa davant de l’OMC contra Washington

La Xina va acusar ahir els Estats Units, durant la celebració d’una reunió a l’Organització Mundial del Comerç (OMC), de violar les normes comercials internacionals i de debilitar també el sistema multilateral de comerç. Va afirmar que no hi ha “reciprocitat” en l’augment general d’aranzels dictat per Trump, sinó una priorització dels interessos dels Estats Units en perjudici dels drets legítims d’altres països.

Les borses europees perden un nou 3 per cent

Les borses europees van perdre ahir al voltant del 3% a l’agreujar-se les mesures aranzelàries. Així, París va baixar el 3,34%; l’índex Euro Stoxx 50 el 3,17%; Frankfurt el 3%, Londres el 2,72%, Milà el 2,75% i Madrid el 2,2%. A més, la borsa de Tòquio va perdre el 3,93%, mentre que Seül va cedir l’1,74%. A la Xina, Hong Kong va avançar el 0,68%, Shanghai l’1,31% i Shenzhen l’1,22%.