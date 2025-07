El Suprem avala no amnistiar Puigdemont per malversació

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem va avalar ahir la decisió del magistrat instructor del cas del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la llei d’Amnistia a l’expresident Carles Puigdemont pel delicte de malversació, ratificant que “van endossar les despeses” de l’1-O als comptes públics sense que hi hagués “interès públic”. La interlocutòria de Llarena va ser recorreguda –per diferents raons– per l’Advocacia de l’Estat, el Ministeri Fiscal, l’acusació exercida per Vox, Puigdemont i l’exconseller Antoni Comín. També va recórrer l’exconseller Lluís Puig.

Respecte al fons de l’assumpte, el Suprem destaca que la decisió de Llarena no contravé la voluntat del legislador, que va introduir en el tràmit de la llei una modificació i va disposar la inaplicació d’aquesta al delicte de malversació quan s’hagués actuat amb un “propòsit personal de caràcter patrimonial”. Per això estima que la interlocutòria impugnada no contravé la literalitat de la norma perquè aquesta “no diu que només pot entendre’s com a benefici personal l’increment tangible i directe del patrimoni del subjecte”. En aquest cas, per al tribunal, “els investigats es van beneficiar patrimonialment en tant que van impulsar personalment el seu projecte polític il·legal i van endossar les despeses a l’administració autonòmica sense que respongués a la satisfacció de cap interès públic”.

A causa d’això, l’Alt Tribunal considera també improcedent plantejar una qüestió de constitucionalitat sobre aquest delicte davant del Constitucional o una prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la UE.

“Està en rebel·lia contra el poder legislatiu”

L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, va assegurar que la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li la llei d’amnistia per malversació és “una mostra més de la normalitat que pregona el poder polític a Catalunya”. “La sentència del Suprem no és cap sorpresa, ni en el fons ni en la forma. La decisió confirma l’actitud de rebel·lia contra el poder legislatiu i la rebequeria davant d’una llei que no els agrada, i que els porta a retorçar la interpretació d’un suposat delicte de malversació”, va apuntar en un missatge a X. Per la seua part, el secretari general de la formació, Jordi Turull, va criticar la decisió afirmant que el que “la toga nostra continua impertorbable amb el seu guió de persecució prevaricadora contra Puigdemont i l’independentisme”.

Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que “respecta les decisions judicials”, encara que va insistir que també s’han de respectar les del poder legislatiu. D’altra banda, el PP va confiar que el Govern de Pedro Sánchez “no tingui la gosadia” d’acudir al Tribunal Constitucional perquè “li netegin” la tesi del Suprem avalant la decisió del jutge Llarena de no amnistiar Puigdemont. Així mateix, els populars van afegir que la justícia europea impedeix amnistiar la malversació.