Montoro: “D’operació Catalunya només en conec una, la del seu rescat”

L’exministre d’Hisenda durant els governs de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir que l’única “operació Catalunya” que coneix va ser el “rescat” de la Generalitat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i la intervenció “total” del pressupost català via l’article 155, que va durar prop de vuit mesos. Així es va pronunciar durant la seua compareixença en la comissió d’investigació del Congrés sobre les trames polítiques i policials per debilitar l’independentisme durant els governs del Partit Popular, en la qual va recordar que aquests mecanismes es van activar el 2015 amb l’arribada del Govern d’Artur Mas i es va desplegar totalment el 2017, després del de Carles Puigdemont. Durant una intervenció farcida d’interrupcions i enfrontaments dialèctics amb Podem, Junts i l’ERC, l’exministre va asseverar que el “tripartit català” format pel PSC, ERC i Junts van promoure un finançament autonòmic que l’únic que va produir va ser una “crisi fiscal formidable” a Espanya i després del qual el Govern del Partit Popular va haver de “pagar la factura” perquè els altres “miraven cap a un altre costat”. “Van deixar Catalunya trencada”, va afirmar.

No es podien pagar els serveis públics, va afegir, però “sí que hi havia polítics a Catalunya que no havien de preocupar-se perquè tenien uns comptes abundants en un país veí, Andorra”, va asseverar, abans de citar el cas concret de Jordi Pujol, que es va acollir a l’amnistia fiscal que va promoure el Govern del PP i que el 2014 va comunicar que tenia diners al Principat sense declarar. Quan li van preguntar per les suposades filtracions d’Hisenda sobre adversaris del PP, Montoro es va vanagloriar de l’“honor” d’haver estat al capdavant del departament que “menys filtracions” a la premsa ha fet, amb només dos en 15 anys de ministre que li constin i va manar que s’investiguessin. Cap no era sobre Catalunya, va dir. També va deixar clar que en aquella època “no sabia ni que existís” l’ara excomissari José Manuel Villarejo. Va asseverar no tenir “cap orgull” d’haver aplicat l’article 155 a Catalunya perquè és la crisi que més li ha dolgut, però va insistir que estaven obligats a “complir la llei”.