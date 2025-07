Relleu del representant del Govern a la Catalunya Nord

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern va aprovar ahir rellevar el fins ara director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Christopher Person, després que aquest cessés per petició pròpia del càrrec al·legant “motius personals”. Serà substituït per Albert Piñeira, que va ser alcalde de Puigcerdà entre 2011 i 2023 i vinculat a Junts.

Aquest moviment arriba després de la polèmica generada per Person durant una intervenció al Parlament el mes de març passat, en la qual es va negar a referir-se al territori com “Catalunya Nord” al·legant “neutralitat institucional” i s’hi va referir com el Pirineu Oriental, com el denomina el departament administratiu francès. Això va motivar que part de l’oposició i entitats catalanes del sud de França en demanessin el cessament.

Durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no va voler concretar els motius del relleu a la Casa, que va ser creada l’any 2003, ni vincular-los a les polèmiques declaracions de Person, que també va afirmar durant la seua intervenció a la Cambra catalana que “Rosselló tampoc no és una denominació oficial de l’Estat francès”. La portaveu es va limitar a dir que Person “ha traslladat una sèrie de qüestions personals que li recomanen acabar l’etapa al capdavant de la Casa de la Generalitat” i li va agrair la feina feta a la institució en els últims mesos. Sobre la seua tasca, va destacar especialment “el suport” en la Bressola. Amb tot, Paneque va insistir que el Govern no té “cap problema” amb la denominació Catalunya del Nord. Va assegurar que la nomenclatura “no és anecdòtica” però va remarcar que el Govern en el que pensa és “a enfortir la llengua catalana, la cultura i les relacions transfrontereres”. “No em sembla menor, però no ens distraurem pel soroll que es generi en un debat parlamentari”, va asseverar. Al ser preguntada si va parlar amb Junts del nomenament de Piñeira, Paneque va posar en relleu tota la seua trajectòria institucional i els seus coneixements. “Farà una bona feina”, va concloure.