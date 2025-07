Almenys vuitanta morts en un atac dels EUA al Iemen

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un bombardeig efectuat pels Estats Units dijous contra el port petroler de Ran Issa, a la província iemenita d’Al-Hudayda, va provocar almenys 80 morts i 150 ferits. Segons la cadena Al-Masirah, vinculada als rebels houthis, hi ha testimonis directes que apunten que l’Exèrcit nord-americà hauria bombardejat la zona en catorze ocasions.

Hores abans, el Comandament Central dels Estats Units (Centcom) havia anunciat que “les forces nord-americanes van prendre mesures per eliminar aquesta font de combustible per als terroristes houthis, recolxats per l’Iran, i privar-los dels ingressos il·legals que han finançat els seus esforços per terroritzar tota la regió durant més de deu anys”.

L’Exèrcit nord-americà ha llançat des de fa un mes bombardejos de forma gairebé diària a diverses províncies del Iemen després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés una “acció militar decisiva i contundent” en resposta a la seua campanya d’atacs al mar Roig. Fonts houthis van assegurar que els rebels van respondre al bombardeig amb un atac a un objectiu militar als voltants de l’aeroport israelià de Ben-Gurion i contra els portaavions nord-americans Harry S. Truman i Carl Vinson. Per la seua part, Israel es va limitar a confirmar la intercepció amb “èxit” d’un míssil abans que impactés al centre del país.