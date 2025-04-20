VIOLÈNCIA
Detingut a Constantí portant el cos de la seua parella al maleter
L’home es va entregar als Mossos, que feien un servei de suport a la grua, a l’AP-7. La dona vivia a Calafell i hauria pogut ser assassinada a Castelló
Els Mossos d’Esquadra van arrestar divendres a Constantí un home de 43 anys, nacionalitat espanyola i ètnia gitana i amb diversos antecedents policials després d’haver confessat que havia matat la seua parella.
Els fets van tenir lloc a les 18.12 hores quan una patrulla que es trobava donant suport a una grua a l’AP-7 a l’altura de la població tarragonina va observar com s’aturava un vehicle i baixava el conductor i únic ocupant. Tot seguit, l’home va manifestar als agents que portava al maleter el cos sense vida d’una dona que hauria matat a Castelló.
Els agents van comprovar aleshores que, efectivament, al maleter hi havia el cos d’una dona amb signes de violència i a continuació van detenir l’home com a presumpte autor d’un homicidi.
El cos va ser traslladat a l’anatòmic forense per poder confirmar les causes exactes de la mort, que, segons les primeres informacions, va ser violenta. El cas es troba sota secret de les actuacions.
Per la seua part, l’ajuntament de Calafell, on vivia la víctima, ha convocat una concentració de condemna del feminicidi per avui diumenge a les 12 hores del migdia davant l’edifici consistorial.
Si l’assassinat es confirma com a crim masclista, nou dones haurien mort en mans de les seues parelles o exparelles en el que va any a Espanya i 1.303 des que van començar a elaborar-se les estadístiques de feminicidis en l’àmbit de la parella el 2003.
D’altra banda, la Policia Nacional investiga la mort d’una dona, de nacionalitat espanyola, d’uns 45 anys, al caure per les escales d’una finca a Palma de Mallorca. Segons van informar fonts pròximes al cas, els fets van tenir lloc la nit de divendres a dissabte en un edifici de la barriada de Pere Garau. Dos coneguts, un home i una dona, pel que sembla els dos en estat d’embriaguesa, van accedir a l’immoble i, quan pujaven les escales cap a un domicili, la dona va caure, rebent un important cop, i morint finalment. Les primeres hipòtesis apunten que la dona hauria pogut morir de manera accidental, encara que cap línia d’investigació no està tancada.