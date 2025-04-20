EUA
El Suprem ordena a Trump que suspengui les expulsions basades en una llei del 1798
La directriu judicial afecta els detinguts a Texas acusats de pertànyer a bandes sud-americanes. La Llei d’Enemics Estrangers només s’ha fet servir als Estats Units en temps de guerra
El Tribunal Suprem dels EUA va ordenar ahir al Govern que suspengui les expulsions emparades en l’anomenada Llei d’Enemics Estrangers del 1798 que fa servir la Casa Blanca per empresonar a El Salvador migrants irregulars acusats de pertinença a organització terrorista. “S’ordena al Govern no traslladar a cap membre de la suposada classe de detinguts des dels EUA fins a nova ordre d’aquest Tribunal”, resa l’ordre del Suprem, amb l’opinió contrària dels magistrats conservadors Clarence Thomas i Samuel Alito.
L’ordre afecta particularment els arrestats ara mateix al centre de detenció de Bluebonnet, al nord de l’estat de Texas, acusats de formar part de l’organització criminal Tren de Aragua.
La decisió del tribunal ha estat publicada després d’un litigi d’emergència impulsat pels advocats de la Unió Nord-Americana per les Llibertats Civils (ACLU) davant d’una nova partida imminent d’expulsió de veneçolans detinguts. Tots, segons l’apel·lació presentada per l’ACLU, estaven sent “pujats a autobusos, presumiblement amb destinació a l’aeroport”.
Al declarar el Tren de Aragua com a entitat terrorista, l’Administració Trump argumenta que va acabar facultada per aplicar aquesta polèmica llei, redactada al segle XVIII per al seu ús en temps de guerra. La llei només s’ha invocat en tres ocasions anteriors en la història dels EUA, la més recent durant la Segonaa Guerra Mundial per recloure civils nord-americans d’origen japonès en camps d’internament.
L’Administració Trump va acabar fent servir la llei per expulsar “en calent” els migrants que identificaven com a membres d’aquesta organització criminal, independentment del seu estatus migratori i sense complir el protocol necessari. A més, els advocats dels afectats han rebutjat en ocasions que els seus clients i el Tren de Aragua no tenen cap tipus de vincle o altres màfies declarades com grups terroristes com l’MS-13, la Mara Salvatrucha.
Per la seua banda, el senador demòcrata Chris van Hollen va viatjar fins a El Salvador per reunir-se en persona amb Kilmar Ábrego, l’home d’origen salvadorenc deportat per Donald Trump després d’un “error administratiu” i sota l’acusació de pertànyer a una banda. Trump va redoblar divendres el seu atac contra Garbí, citant una investigació no concloent sobre l’home i un cas d’assassinat aliè a ell.
Washington culpa Pequín de la ‘fuga’ de la covid des d’un laboratori
La Casa Blanca culpa el Govern de la Xina per ser responsable de la fuga de laboratori a la ciutat xinesa de Wuhan que va donar origen a la pandèmia de la covid-19, una teoria de la conspiració que des que va arribar al poder el president Donald Trump ha cobrat cada vegada més força. “Els investigadors de l’Institut de Virologia de Wuhan (WIV) van emmalaltir amb símptomes similars als de la covid la tardor del 2019, mesos abans que es descobrís la covid-19 al mercat d’animals”, resa el lloc web covid.gov, que durant l’Administració Biden estava dedicat a promoure informació sobre vacunes.
La pàgina, que obre amb una fotografia del president Donald Trump amb el títol El veritable origen de la covid-19, també critica el que va ser principal responsable de la lluita contra el coronavirus, Anthony Fauci, per promoure la narrativa que la malaltia es va originar “de forma natural”.