Mor el Papa Francesc als 88 anys d'edat
El papa Francesc ha mort aquest dilluns a les 7.35 hores (5.35 GMT) en la seua residència de la Casa Santa Marta, segons ha anunciat en un vídeo missatge el camarlenc, el cardenal Kevin Joseph Farrel.
"Amb profund dolor he d’anunciar que el papa Francesc ha mort a les 7.35 hores d’avui, el bisbe de Roma ha tornat a la casa del pare, la seua vida sencera ha estat dedicada servei del Senyor i de la seua Església i ens ha ensenyat el valor de l’evangeli amb fidelitat, valor i amor universal i en manera particular a favor dels més pobres i marginats", va anunciar Farrel.
I continuo: "Amb immensa gratitud pel seu exemple com a deixeble del Senyor Jesús recomanem l’ànima del papa Francesc a l’infinit amor misericordiós de Dios Uno e trino¡".
En el vídeo, gravat a la capella de la Casa Santa Marta també apareixen el secretari d’Estat, el cardenal Pietro Parolin i el substitut de la secretària d’Estat, el veneçolà Edgar Peña Parra.