SUCCESSOS
Mor ofegat a la platja de Coma-ruga un jove de 17 anys
Un jove de 17 anys va morir ahir diumenge ofegat a la platja de Coma-ruga, al municipi del Vendrell. El 112 va rebre l’avís quan faltaven tres minuts per a les dos del migdia. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, el jove s’estava banyant juntament amb tres amics més, però la víctima es va enfonsar i no va sortir de l’aigua. En el moment dels fets feia mala mar. Els bombers van activar immediatament un dispositiu de recerca amb la participació de dotze dotacions. Finalment, cap a un quart de quatre de la tarda, els helicòpters dels Bombers i de Salvament Marítim van localitzar el cos i el van rescatar de l’aigua, però, malgrat les maniobres de reanimació, el jove va perdre la vida.
En l’operatiu també va participar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va activar dos equips de psicòlegs i cinc unitats terrestres. Els Mossos, que no van facilitar dades sobre la identitat de la víctima, es van fer càrrec de la investigació per aclarir els motius d’aquest accident mortal a la Costa Daurada.