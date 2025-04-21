ESTATS
Trump felicita la Pasqua als “dèbils jutges” en ple conflicte de migració
El president dels Estats Units, Donald Trump, va celebrar ahir la Pasqua amb un record als “llunàtics de l’esquerra radical” i als “dèbils jutges del país” en una felicitació emmarcada en el dur enfrontament contra el Tribunal Suprem al voltant del seu programa d’expulsions en calent de migrants irregulars.
El Suprem va ordenar dissabte al Govern la suspensió de la seua polèmica política d’expulsions emparada en l’anomenada Llei d’Enemics Estrangers que fa servir la Casa Blanca per empresonar a El Salvador migrants irregulars acusats de pertinença a organització terrorista. “Felices pasqües als llunàtics de l’esquerra radical que lluiten i conspiren per portar de tornada al nostre país assassins, capos de la droga, presos perillosos, malalts mentals, coneguts quadrillers i maltractadors d’esposes”, va manifestar Trump en el seu missatge, publicat a la seua xarxa Truth Social. Malgrat que l’expresident Joe Biden (“el pitjor i més incompetent president del país”) va ser el principal receptor del missatge. “A totes les persones que van fer trampa en les eleccions del 2020 perquè aquest cretí tan destructiu fos elegit, els desitjo, amb gran amor, sinceritat i afecte, una molt feliç Pasqua”, va concloure Trump.