Comença la seu vacant i el complex procés per elegir el nou pontífex
Darrere d’ells, les cases d’apostes col·loquen l’hongarès Peter Erdo i el ghanès Peter Turkson (que podria convertir-se en el primer papa negre en la història de l’Església).
Sona també el nom del cardenal nord-americà Raymond Burke entre els nou noms dels papables, en el seu cas com a representant de l’Església més conservadora i fins i tot reaccionària. Malgrat tot, la tradició ensenya que els favorits gairebé mai no acaben sent els elegits, com recordava la professora Carmen Peña.
❘ roma ❘ El camarlenc de la Santa Església Romana, el cardenal Kevin Joseph Farrell, va prendre ahir el comandament del Vaticà, després de la mort del papa Francesc. Les seues funcions van començar amb el ritu de certificació de la defunció i la col·locació del cos del papa Francesc al taüt. El funeral del papa s’haurà de fer entre el divendres i el diumenge d’aquesta setmana, tal com estipulen les regles.
Entre 15 i 20 dies després del decés del papa, se celebrarà el conclave en què participaran tots els cardenals menors de 80 anys. Abans d’aquest moment, els cardenals es reuniran a Roma per discutir els detalls dels propers dies i setmanes.
Fins a 135 cardenals electors menors de 80 anys, set dels quals espanyols, participaran al conclave que elegirà el 267 papa de l’Església catòlica, successor de Francesc.
El procés d’elecció es realitzarà com sempre a la Capella Sixtina, sota estrictes mesures de secret i aïllament. Per ser elegit, un candidat ha d’obtenir almenys dos terços dels vots. Si un candidat assoleix una majoria, li pregunten si accepta l’elecció i quin nom tria per a si mateix. Amb el seu sí, esdevindrà papa. Mentrestant, el fum blanc s’elevarà des de la xemeneia i anunciarà l’elecció del nou pontífex de l’Església catòlica.
Un filipí, un italià i un africà, entre els ‘preferiti’
Els noms que més sonen per succeir el papa Francesc com a preferiti (els preferits) són el cardenal Luis Antonio Tagle, oriünd de les Filipines, i el del secretari d’Estat de la Ciutat del Vaticà, Pietro Parolin.
Per la seua part, l’arquebisbe de Barcelona i cardenal elector, Juan José Omella, va manifestar que no ha “pensat mai” a ser papa ni és una cosa que tingui al cap i va afegir, davant de la possibilitat que sigui ell, que les quinieles mai encerten.