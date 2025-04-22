EUA
Trump pressiona la Fed per abaixar els tipus d’interès
Anticipa una desacceleració de l’economia si Powell no ho fa. Nova filtració del cap del Pentàgon a través d’un xat
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha redoblat la pressió sobre el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, a l’assegurar ahir que la tendència dels preus de l’energia i els aliments allunya els riscos per a la inflació, mentre que la tardança del banquer central a abaixar els tipus d’interès augmenta la probabilitat que l’economia es desacceleri.
“Amb aquests costos en una tendència a la baixa tan favorable, just com vaig predir, gairebé no hi pot haver inflació, però sí que hi pot haver una desacceleració de l’economia llevat que el Sr. Massa Tard, un gran perdedor, abaixi els tipus d’interès ara”, va afirmar l’inquilí de la Casa Blanca a través del seu perfil a la xarxa social Truth.
Trump ha intensificat les crítiques cap al banquer central del país durant l’última setmana, arribant a demanar públicament el cessament de Powell com a president de la Fed.
Mentrestant, el Govern xinès va advertir que “no acceptarà” acords internacionals que s’aconsegueixin “a compte dels seus interessos”, després que mitjans internacionals informessin que Trump planeja pressionar altres països durant les seues negociacions comercials perquè limitin els intercanvis amb la Xina.
D’altra banda, ahir es va saber que el secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, va compartir detalls sobre atacs contra els rebels houthis del Iemen en un segon xat de la xarxa social Signal en el qual es trobaven la seua esposa, el seu germà i el seu advocat personal, tal com va poder saber saber el diari The New York Times. Algunes de les principals figures del Partit Demòcrata dels EUA van exigir la destitució del secretari de Defensa. Tanmateix, Hegseth va assegurar que els mitjans de comunicació han difós declaracions d’antics empleats del Pentàgon “descontents” per “arruïnar la seua reputació”, al conèixer-se la nova filtració.
Per la seua part, els houthis denuncien un atac dels Estats Units sobre un mercat de la capital del Iemen amb almenys 12 morts.