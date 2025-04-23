PRESSUPOST
Sánchez anuncia 10.471 milions per a Defensa sense tocar despesa social
Un pla que provoca el rebuig dels seus socis de govern, d’investidura i el PP
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir una inversió addicional de 10.471 milions d’euros per a seguretat i defensa per arribar aquest any a l’objectiu de destinar el 2% del PIB a aquesta partida, un pla que no va ser ben rebut ni pels seus socis en el govern ni els d’investidura i tampoc per part de l’oposició.
En una compareixença davant de la premsa, Sánchez va prometre que es farà “sense tocar ni un cèntim de l’Estat del benestar”, sense apujar els impostos i sense incrementar el dèficit o l’endeutament. Segons va detallar, el gruix del finançament procedirà de tres fonts: la reordenació d’algunes partides dels fons europeus, com la destinada a la ciberseguretat; dels estalvis generats per la “gestió rigorosa” que ha fet el Govern de coalició i les bones dades econòmiques; i del marge que donen certes partides que es van incloure en els pressupostos del 2023 i que ja no es necessiten.
El primer pilar del pla, que concentrarà el 35 per cent de la despesa, tindrà per objectiu augmentar el nombre d’efectius de les forces armades i millorar les seues condicions laborals i l’equipament. El programa inclou també l’elaboració, fabricació i adquisició de noves capacitats de telecomunicacions i ciberseguretat; la fabricació i compra de nous equips de defensa i dissuasió, capítol al qual es destinarà el 19% de la inversió; i el reforç de les capacitats duals de les forces armades per ajudar també en emergències i desastres naturals (17%). El cinquè pilar del pla anirà destinat a millorar les condicions de seguretat dels gairebé 3.000 efectius que integren les 16 missions de pau a l’exterior.
Així, Sánchez preveu comparèixer al Congrés per presentar aquest pla però no el sotmetrà a votació a la Cambra. Va dir que no és necessari, però el cert és que tampoc no té suports. Els ministres de Sumar van criticar el pla, principalment per la partida de prop del 19% de despesa per a armament. Per la seua banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va retreure a més a Sánchez que anunciï “10.000 milions d’euros més en armes” enmig del dol per la mort d’un papa “pacifista”. Mentrestant, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va qualificar d’“inacceptable” i “autoritari” que Sánchez no porti el pla de defensa al Congrés i va exigir que sotmeti a votació les mesures.