Almenys un mort i tres ferits en un apunyalament en un institut de Nantes, a França
Un adolescent d’uns quinze anys ha irromput al centre armat amb un ganivet
Almenys una persona ha mort i unes altres tres han resultat ferides després que un adolescent d’uns quinze anys hagi irromput armat amb un ganivet a l’institut de Notre Dame de Toutes Aides a Nantes, a l’oest de França. Una de les víctimes ferides es troba en estat greu, una altra en estat relativament greu i la tercera presenta ferides lleus, segons informacions recollides per la cadena de televisió BFMTV.
El presumpte atacant, un estudiant del centre sense antecedents coneguts, ha estat retingut pels mateixos professors de l’institut després d’irrompre en dos aules i fins que agents de la Policia han arribat al lloc dels fets per detenir-lo.
La ministra d’educació de França, Elizabeth Borne, ha confirmat el succés al col·legi privat de Nantes, i ha avançat que ha posat rumb al lloc juntament amb el ministre de l’Interior, Bruno Retailleau, per traslladar el seu suport a les víctimes i a tota la comunitat educativa de Nantes.
Les informacions preliminars apunten que el presumpte atacant hauria irromput una primera vegada en l’institut al voltant al migdia, ferint una persona; i poc després hauria tornat per atacar-ne unes altres tres més.