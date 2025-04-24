FINAL
Una marea de fidels va a la basílica de Sant Pere per donar el seu últim adeu al papa
Més de 20.000 persones desfilen davant del fèretre en el primer dels tres dies d’exposició. Desplegament de més de 4.000 policies, zona d’exclusió aèria i drons per blindar el funeral de dissabte vinent
Milers de fidels, uns 20.000 segons la Santa Seu, van acudir ahir a la basílica de Sant Pere per donar el seu últim adeu al papa Francesc, després que el fèretre fos traslladat allà –on quedarà fins demà– des de la capella de Santa Marta en una solemne cerimònia que va marcar l’inici dels homenatges de comiat del pontífex. El taüt obert del sant pare, portat en processó a coll pels sediaris pontificis i escortat per la Guàrdia Suïssa, va arribar a la basílica de Sant Pere i va ser col·locat a nivell gairebé de terra sobre una petita plataforma, a l’altar de la Confessió, davant la tomba de Sant Pere i davant del baldaquí de Bernini, on els fidels disposen d’uns instants per veure per última vegada Francesc. Molts d’ells, que esperaven des d’hores abans de l’obertura, van poder veure l’emocionant “translació” del cos del pontífex, mort dilluns als 88 anys per un ictus després de mesos amb problemes respiratoris. Abans de l’obertura de portes, a les 11.00 hores, mentre alts representants de l’Església s’acomiadaven un per un del papa, el protagonisme se’l va emportar una monja anomenada Geneviève Jeanningros, religiosa argentina de 81 anys i amiga personal del pontífex, que es va saltar tots els protocols sense que ningú l’aturés i es va col·locar al costat del fèretre on entre pregàries i llàgrimes es va acomiadar de Francesc. Poc després una marea humana va avançar lentament per la nau central del temple, amb pelegrins arribats de tot el món que esperaven pacientment el seu torn, protegits amb para-sols, ulleres de sol i botelles d’aigua. A l’interior, la gran afluència permetia als fidels aturar-se a penes uns segons davant del fèretre, el necessari per senyar-se o agenollar-se, cosa que va portar a molts a buscar espais propers, com la zona a l’esquerra de l’altar, per poder resar o inclinar-se en senyal de respecte. Fora van arribar a acumular-se cues de fins a sis hores, raó per la qual el Vaticà estudiava ampliar l’horari de la capella ardent fins després de la mitjanit, encara que al principi la basílica es tancava a les 19.00 hores.
D’altra banda, Itàlia ha engegat un dispositiu de màxima seguretat davant del funeral de dissabte que ve, en el qual s’esperen a la plaça de Sant Pere més de 200.000 fidels i nombrosos caps d’Estat i de Govern, de manera que es desplegaran a Roma 4.000 policies i s’estendrà una zona d’exclusió aèria. Centenars d’agents i membres de la protecció civil són ja presents entorn del Vaticà per controlar el trànsit i guiar l’alt flux de persones que es dirigeix a la basílica de Sant Pere.
L’operatiu de seguretat s’intensificarà a mesura que s’atansi el compte enrere al funeral, quan arribaran delegacions d’uns 170 països que inclouran el president dels EUA, Donald Trump, l’ucraïnès Volodímir Zelenski i el príncep Guillem d’Anglaterra.
Obert el llibre de condolences a la Catedral de Lleida
El bisbe Salvador Giménez va obrir ahir el llibre de condolences que es troba a disposició de tots els fidels a la Catedral de Lleida per poder expressar el dol per la mort del papa Francesc. En el seu escrit, recorda que va ser nomenat bisbe pel sant pare el 2015 i expressa, en nom de tots els membres de la diòcesi, “el gran dolor per aquesta mort i, alhora, l’esperança de la resurrecció agraint a Déu la vida d’aquest gran Pastor i l’admirable testimoni que ens ha donat”. El llibre estarà exposat per firmar-se fins al proper 29 d’abril, quan se celebrarà la missa solemne per la seua ànima.
Moncloa emmarca en la normalitat que Sánchez no vagi al funeral
El Govern espanyol va emmarcar ahir en la normalitat que el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, no acudeixi dissabte vinent al funeral pel papa Francesc ja que al tractar-se d’una cerimònia d’Estat és al rei a qui correspon la representació d’Espanya. Tot després que el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, que va rebre una invitació de Moncloa per formar part de la delegació que viatjarà a Roma, critiqués l’absència de Sánchez assenyalant que és “una descortesia molt difícil d’explicar” en cas que no sigui per motius d’agenda. “Suposo que tindrà poderoses raons per no anar-hi”, va etzibar.