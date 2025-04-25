FINAL
Acompanyat dels més pobres
Sensesostre, presos, transsexuals i migrants acompanyaran demà el fèretre abans de l’enterrament. Més de 90.000 persones passen per la capella ardent de Francesc, que es tancarà aquesta tarda
Més de 90.000 persones havien passat des de dimecres fins ahir a les 17.00 hores per la capella ardent del papa Francesc a la basílica de Sant Pere del Vaticà per donar l’últim adeu al difunt pontífex. El degoteig de fidels va ser constant al llarg del dia d’ahir, després que la vigília es mantingués el vetllatori obert fins a la matinada malgrat els plans inicials de tancar-lo a mitjanit perquè tothom que ho desitgés pogués passar a acomiadar-se.
El cos del sant pare, que jeu dins d’un fèretre de fusta, sense el tradicional cadafal, en una plataforma gairebé arran de terra, com ell havia indicat i situat a l’altar de la Confessió davant la tomba de Sant Pere als peus del baldaquí de Bernini, es podrà visitar fins a aquesta tarda quan el cardenal Kevin Farrell, camarlenc de la Santa Església Romana, procedeixi al tancament del taüt per al sepeli, que serà demà.
Un grup d’unes 40 persones pobres, presos, transsexuals, sensesostre i migrants acompanyaran el fèretre del papa Francesc fins instants abans de l’enterrament del seu taüt. Aquestes persones necessitades seran presents a l’escalinata d’accés a la Basílica Papal de Santa Maria Major, lloc triat pel pontífex, per al seu enterrament, per donar-li l’últim adeu. Amb aquest gest, la Santa Seu ha recordat la proximitat del papa Francesc amb les persones necessitades. A més, fins a 50 caps d’Estat i 10 “nobles sobirans” assistiran al funeral.
D’altra banda, els 113 cardenals presents a Roma van celebrar la seua tercera Congregació General i han iniciat el diàleg sobre l’Església i el món després de la mort del pontífex. La reunió va estar marcada per la discussió sobre la participació del cardenal italià condemnat Angelo Becciu, a qui Francesc va desposseir dels seus privilegis arran d’un escàndol de frau financer. Malgrat figurar en un registre vaticà com a no votant, Becciu ha insistit a participar en la votació.
Així, val a recordar que Francesc va desposseir Becciu dels seus “drets associats al Consell de Cardenals” l’any 2020, després que el cardenal sard fos acusat de participar en un escàndol immobiliari amb operacions multimilionàries dubtoses.
Missa funeral a la Catedral de la Seu d’Urgell dimarts vinent
La Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell acollirà dimarts vinent 29 d’abril a les 11.00 hores una missa funeral pel papa Francesc i a les 20.00 hores se celebrarà una cerimònia a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Estaran presidides per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano.
D’altra banda, el bisbat va informar que demà Vives i Serrano, amb el cap del Govern d’Andorra, Xavier Espot, participaran en les exèquies del papa al Vaticà. Val a recordar que dimarts vinent també se celebrarà una missa funeral a la Catedral de Lleida, a les 19.00 hores, presidida pel bisbe de la diòcesi, Salvador Giménez. El temple acull des de dimecres un llibre en el qual els ciutadans poden expressar les seues condolences per la mort del pontífex i que es retirarà dimarts vinent. També acollirà una missa funeral la Catedral de Solsona, el pròxim 4 de maig i serà oficiada pel bisbe Francesc Conesa. A més, els bisbats lleidatans han demanat que demà, amb motiu del funeral del papa Francesc al Vaticà, es toquin les campanes de les esglésies a difunts.