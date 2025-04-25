SEGRE

Apunyalament mortal en un institut francès

Militars francesos a prop de l’institut de Nantes. - LOIC VENANCE / AFP / DPA

Almenys una persona va morir i tres van resultar ferides, una de les quals de gravetat, després que un adolescent d’uns quinze anys irrompés ahir armat amb un ganivet a l’institut privat de Notre-Dame-de-Toutes-Aides a Nantes, a l’oest de França. El presumpte atacant, un estudiant del centre sense antecedents coneguts, va ser retingut pels mateixos professors de l’institut després d’irrompre en dos aules i fins que agents de la Policia hi van arribar per detenir-lo. Les informacions preliminars apunten que el presumpte atacant hauria irromput una primera vegada a l’institut al voltant al migdia i va ferir una persona i poc després hauria tornat per atacar-ne tres més.

D’altra banda, les primeres investigacions descartarien algun tipus de radicalització de l’adolescent per motius polítics i religiosos, confirmant el seu perfil de caràcter depressiu.

