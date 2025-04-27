Record pel papa Francesc en la missa de la Congregació de la Sang de Lleida
La Congregació de la Sant va tancar divendres els actes de la Setmana Santa amb una missa celebrada a l’església de la Sang malgrat les obres a la teulada. L’eucaristia va ser presidida pel consiliari de la congregació, mossèn Jaume Melcior, i va comptar amb la Coral Units pel Cant.
Els assistents també van aprofitar per honrar el papa Francesc en el dia del seu funeral. En l’acte van participar representants de l’Hospitalitat de Lurdes, la Confraria de Montserrat, Blaus Lleida, l’Acadèmia Mariana, l’Associació de la Medalla Miraculosa i les religioses de l’Immaculat Cor de Maria.
Va ser significativa la representació de la junta de la Congregació dels Dolors. Van fer una ofrena de flors als peus de la Soledat de la Sang, que va lluir l’antic vestit de Pasqua de finals del segle XIX. També portava la reproducció del petit cor de plata que la imatge duia quan sortia en processó pels carrers de Lleida i que va desaparèixer a inicis de la Guerra Civil.