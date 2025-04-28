Red Eléctrica diu que queden "hores" per a la recuperació i no parlarà de les causes fins a analitzar la "caixa negra"
El portaveu de l'operador del sistema elèctric espanyol ha assegurat que encara, passades les 21.30 hores (hora peninsular), és "aventurat quantificar un nombre exacte d'hores en què el procés es recuperarà".
El director de Serveis a l'Operació de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha assegurat aquesta tarda que encara queden "hores" per poder parlar d'una recuperació total i continua sense voler parlar de les causes de l'apagada fins a analitzar els "centenars de milers" de dades que conté la caixa negra del sistema elèctric espanyol.
"El procés de reposició, fins a la seva completa culminació, encara és previsible que trigui hores. No és fàcil, no és possible quantificar-ho, ja que es tracta d'un procés dinàmic, molt complex i no exempt de dificultats en el seu desenvolupament", ha afirmat Prieto en la seva segona compareixença davant dels mitjans de comunicació.
El portaveu de l'operador del sistema elèctric espanyol ha insistit que, encara passades les 21.30 hores, "és aventurat quantificar un nombre exacte d'hores" per a la recuperació.
"FORTA OSCIL·LACIÓ DELS FLUXOS DE POTÈNCIA"
Red Eléctrica ha indicat que el "col·lapse total del sistema elèctric" espanyol ha estat provocat per "una forta oscil·lació dels fluxos de potència", "acompanyada d'una pèrdua de generació molt important", que ha acabat per ser total.
"Aquesta pèrdua de generació ha anat més enllà de la pertorbació de referència amb la qual es dissenyen i operen els sistemes elèctrics al conjunt de la Unió Europea, i com a conseqüència s'ha produït la desconnexió del sistema elèctric peninsular espanyol de la resta del sistema europeu. És a dir, s'ha desconnectat la interconnexió amb França", ha explicat Prieto.
"Com a resultat d'aquesta desconnexió i del greu desequilibri de generació que hi havia al nostre sistema elèctric, finalment el sistema ha col·lapsat, arribant a una situació d'absència de tensió als punts de subministrament tant del sistema elèctric peninsular espanyol com del portuguès", ha continuat.
Per resoldre la manca total de tensió, Espanya ha activat el protocol corresponent i ha començat a recuperar tensió des de sistemes autònoms —un grup de centrals hidroelèctriques amb capacitat per arrencar per si soles— i també gràcies a la potència provinent de França i del Marroc.
El procés comporta la propagació progressiva de la tensió cap als sistemes veïns fins a tornar a interconnectar completament el sistema, tot i que encara "en les pròximes hores es preveu que aquest procés pugui continuar".
REE ha explicat que, en el moment de la compareixença, "el 50% dels parcs de la seva xarxa de transport es troben energitzats i, per tant, en disposició de seguir amb aquest procés i de subministrar tensió a les xarxes inferiors de distribució".
RED ELÉCTRICA REBUTJA ESPECULAR
Tornant a ser preguntat per les causes, Prieto ha afirmat que Red Eléctrica "de cap manera participarà en cap joc d'especulacions sobre l'origen de l'incident". "Aquests temes s'han de tractar amb rigor, amb precisió. I nosaltres ens pronunciarem quan tinguem clar quin ha estat l'incident i l'origen de la crisi", ha conclòs.