Els cardenals preparen el relleu del papa mentre milers de fidels visiten la seua tomba
Sense ornaments i arran de terra, la sepultura ressalta per la humilitat i la senzillesa. El Vaticà anunciarà avui la data de l’inici del conclave amb els purpurats cridats a elegir un nou pontífex
Una cadena humana va envoltar ahir la basílica de Santa Maria Major, on milers de fidels es congregaven des de l’alba per ser els primers a veure la sepultura del papa Francesc. “És senzilla i humil, com era ell”, repetien els que ja l’han vist. És una tomba discreta i elegant, arran de terra i de marbre blanc procedent de la regió italiana de Ligúria –lloc d’origen dels seus avantpassats.
I és que la sepultura es troba a un costat de la capella que l’allotja i consisteix, tal com va demanar al seu testament, en una làpida senzilla de pedra de Ligúria, la terra dels seus avantpassats italians, amb una única inscripció: Franciscus, escrita en llatí.
Des de la seua obertura a les 07.00 hora local (05.00 GMT) fins a mitja tarda d’ahir, almenys 30.000 persones s’havien atansat ja per visitar el sepulcre del pontífex argentí.
Ahir, es va celebrar una missa privada en aquesta basílica on és enterrat Francesc, la primera, en la qual els cardenals van resar les vigílies i el pas va estar restringit, encara que en una fotografia repostejada per Vatican News es pot veure la dona que va portar flors grogues al papa quan va sortir de l’hospital Gemelli de Roma el passat 23 de març i en més ocasions.
Els cardenals arribats a Roma van continuar durant la jornada d’ahir les congregacions generals, les reunions preparatives per al conclave al qual ja avui podran posar una data, amb l’objectiu que els purpurats localitzin un candidat i teixeixin aliances per votar a la Capella Sixtina.
Després del solemne funeral del papa Francesc, al qual van assistir prop de 220 cardenals dels 252 que formen el col·legi cardenalici, els que durant un temps van ser anomenats prínceps de l’Església acudiran en sessions de matí i tarda a l’aula del sínode, l’espai utilitzat per a les assemblees de l’Església catòlica, per com a primer punt, ja fins i tot avui, acordar una data per al conclave.
Les regles són clares: després dels novendiali, els nou dies de dol amb misses a Sant Pere pel papa Francesc i que van començar dissabte amb el seu funeral, la data del conclave ha de fixar-se a partir del 5 de maig i fins al 10, per respectar els 20 dies màxims després de la mort del pontífex com va modificar Benet XVI per accelerar el procés.