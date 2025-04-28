EUA
Trump, el president més mal valorat en dècades
En els primers 100 dies de govern. Els demòcrates esperen recuperar el poder a les eleccions de mig mandat del 2026
El president dels EUA, Donald Trump, compta amb el percentatge d’aprovació més baix en els seus primers 100 dies al govern que qualsevol president en les últimes set dècades –període que normalment és denominat com la “lluna de mel”– segons enquestes de mitjans locals publicades ahir.
D’acord amb una enquesta de CNN, el mandatari compta amb un índex d’aprovació del 41% en els seus primers 100 dies de govern –que es compliran dimecres–, el més baix per a qualsevol president acabat d’elegir en 100 dies des d’almenys Dwight Eisenhower, inclòs el primer mandat del mateix Trump.
Per la seua banda, una enquesta del Washington Post-ABC News-Ipsos mostra que el 39 per cent dels adults nord-americans aprova la gestió. L’aprovació de la gestió presidencial de Trump, que va assumir el govern amb les xifres més altes a les enquestes de la seua carrera política, ha baixat 4 punts des del març i 7 punts menys que a finals de febrer.
Al seu torn, el Partit Demòcrata nord-americà, que critica el desmantellament del Govern federal efectuat per Trump, posa el seu focus en una data que pot suposar un punt d’inflexió en la relació de forces: les eleccions de mig mandat del novembre del 2026, en les quals es renovaran els 435 escons de la Cambra Baixa i un terç dels de l’Alta.
El dirigent nord-americà va assegurar que els més beneficiats seran les persones que guanyin menys de 200.000 dòlars a l’any. A més a més, va afegir que “ja s’estan creant una enorme quantitat de llocs de treball amb noves plantes i fàbriques en construcció o ja planificades”.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, es reunirà avui amb el vicesecretari general d’Economia del PP, Juan Bravo, per intentar negociar el suport del principal partit de l’oposició al reial decret llei de resposta als aranzels dels EUA.
Baixades d’impostos quan entrin en vigor els aranzels
El president dels Estats Units, Donald Trump, va prometre ahir que l’impost de la renda quedarà molt reduït, si no “completament eliminat”, quan entrin en vigor els aranzels als productes estrangers que ha anunciat.
“Quan comencin els aranzels l’impost de la renda de molta gent es veurà substancialment reduït i fins i tot completament eliminat”, va assegurar Trump en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social de la seua propietat Truth Social.