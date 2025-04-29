Un apagada sobtada, massiva i sense explicació que col·lapsa la Península
Sánchez admet que no es descarta cap hipòtesi per a la “desaparició sobtada” de 15 gigawatts. Assumeix la gestió de la crisi en comunitats que ho han demanat
Les 12.30 hores del 28 d’abril serà un moment que milions de persones no oblidaran amb l’apagada històrica que va deixar sense electricitat la península Ibèrica, un tall d’energia per al qual no hi ha explicació i sobre el qual plana, entre altres, la sospita d’un atac cibernètic. Va bloquejar carreteres i transports de gran part del territori, unes incidències que també va patir Portugal. El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar ahir a la nit que es continuaven analitzant les causes “potencials” del motiu que va ocasionar l’apagada massiva sense descartar “cap hipòtesi” sobre l’origen d’una situació sense precedents i espera que avui dimarts s’hagi restablert tot el servei.
Va explicar que la “desaparició sobtada” a les 12,33 hores de 15 gigawatts de potència, que suposen el 60 per cent del subministrament elèctric, obeeix a una cosa “que els especialistes encara no han pogut determinar, però ho faran”. Sense donar terminis, confiava que avui Red Eléctrica Española pogués garantir la tornada al servei a tot el territori.
La gravetat de la situació va portar que els reactors de les centrals nuclears que estaven en funcionament (Almaraz II, Ascó I i II, Vandellós II) paressin automàticament i els seus generadors dièsel de salvaguardes van arrancar i van mantenir les instal·lacions en condició segura, segons va informar el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en un comunicat, en el qual va afegir que s’ha notificat la situació de prealerta d’emergència.
El Govern de Pedro Sánchez va assumir la gestió de la crisi a les tres comunitats que ho van sol·licitar: la Comunitat de Madrid, Andalusia, Extremadura, Regió de Múrcia, la Rioja, Galícia, Castella-la Manxa i el País Valencià, i “farà el mateix en altres comunitats que ho requereixin”. Sánchez va explicar que des de l’Executiu mantenen contacte amb el rei Felip VI, i tots els grups polítics, així com amb l’OTAN.
D’altra banda, Salvador Illa també va informar que els Mossos anaven a desplegar un total de 7.120 agents per a la nit i que encara treballaven en l’evacuació de cinc combois ferroviaris. Va explicar que “els principals centres sanitaris havien recuperat el subministrament a tot el territori”.
Catalunya confia a començar avui dimarts amb plena normalitat
Salvador Illa espera recuperar “totalment” el subministrament elèctric en el conjunt de Catalunya “en les pròximes hores”. Fins ahir a la nit s’havia recuperat el 41%, segons va dir el president de la Generalitat, després de la tercera reunió del comitè de crisi per l’apagada. En una compareixença davant dels mitjans, el cap de l’Executiu va subratllar “l’excepcionalitat” de la situació, va apel·lar a la “prudència” i va dir que el restabliment serà “progressiu”.
Els hospitals funcionen amb grups electrògens
Els hospitals de tot l’Estat van aconseguir funcionar sense incidències importants gràcies als seus grups electrògens, i Moncloa va explicar que hi havia comunitats a les quals s’havia enviat combustible addicional per als equips. En molts casos, això sí, es van anul·lar visites per la impossibilitat de pacients d’arribar a temps.
Les telecomunicacions, encara per restablir
Les telecomunicacions continuaven experimentant de matinada un seguit d’interrupcions, però els operadors esperaven restablir aquest servei a mesura que tornés l’energia a les antenes.
Els aeroports anul·len tres-cents vols
El trànsit portuari va tornar a la normalitat i l’aeri va patir retards i cancel·lacions, amb 300 vols anul·lats dels 6.000 programats a tot Espanya.
35.000 passatgers de trens auxiliats
A les carreteres es van registrar grans embussos durant la jornada però el principal problema seguia sent el transport ferroviari, on es va haver d’auxiliar uns 35.000 passatgers atrapats en combois.
El rei presideix avui el Consell de Seguretat
El rei Felip VI presidirà avui dimarts al matí al Palau de la Moncloa la reunió del Consell de Seguretat Nacional arran de la gran apagada patida per Espanya ahir, segons van informar ahir a la nit fonts de la Casa Reial.