El caos s’apropia de Rodalies, amb només alguns serveis a Barcelona
Almenys cinc morts, quatre de relacionats amb respiradors, per l’apagada
El servei de Rodalies es va anar recuperant ahir tan sols parcialment, en una nova jornada de caos i retards, després de l’apagada elèctrica massiva de dilluns amb els primers trens a les línies R1, R2, R2Nord, R2Sud, R3, R4, R11 i R16. Mentrestant, la resta de línies (R13, R14, R15 i R17) i regionals seguiran suspeses fins a nou avís.
Pel que fa a l’alta velocitat, l’AVE Figueres-Barcelona-Madrid circulava ahir, però no amb els horaris habituals, mentre que l’AVE a Andalusia es va anar recuperant a partir de les 15.50 hores.
El servei del corredor mediterrani es va iniciar a les 16.00 hores amb tres trens en sentit sud i cinc en sentit nord. Finalment, els primers trens de la Llarga Distància al nord peninsular van començar a arribar ahir a la tarda a Barcelona.
Al matí, Renfe va suspendre tot el servei a Catalunya per “la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació”, malgrat que en un primer moment preveia restablir-lo amb uns serveis mínims del 60% en la majoria de les línies, i amb retards. El director de Rodalies, Antonio Carmona, va explicar, que a l’iniciar-se els primers trajectes es va comprovar que no es podia oferir el servei “amb seguretat”.
Un total de 13.391 viatgers afectats per la interrupció dels serveis de llarga distància van ser resituats en altres trens al llarg del matí, a mesura que s’anava recuperant la normalitat a la xarxa ferroviària després de l’apagada.
A l’estació de Sants, els usuaris afrontaven ahir la represa del servei amb “molta calma i molta paciència”. Així ho va descriure l’Eva, una usuària que anava cap a Gavà a la línia R2. “Que passi quan hagi de passar, no vaig tan lluny i espero poder arribar”, va dir.
La Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) va valorar la resposta del sector aeronàutic durant l’apagada elèctrica, una jornada en què es va poder garantir la mobilitat aèria malgrat l’inusual de la situació.
Els passatgers de trens i avions podran reclamar a les companyies les despeses de menjar i allotjament que van haver d’assumir com a conseqüència de les cancel·lacions provocades per l’apagada elèctrica, segons va assenyalar Facua-Consumidors en Acció, que va recordar que les empreses s’han d’encarregar de l’assistència als afectats.
Mentrestant, per causa directa o directa a l’apagada de dilluns van morir almenys cinc persones. A Taboadela (Ourense) es van trobar ahir sense vida un matrimoni de 81 i 77 anys i el seu fill, de 56. La primera hipòtesi apunta que l’origen del monòxid de carboni d’un generador activat sota de l’habitatge per subministrar energia a un respirador. A més, una dona de 46 anys que depenia d’una màquina que li proporcionava oxigen per respirar va morir dilluns a la localitat valenciana d’Alzira.
D’altra banda, una altra dona va morir i 13 persones van resultar ferides lleus per un incendi en un habitatge del barri madrileny de Carabanchel, arran d’una espelma encesa.