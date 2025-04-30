Feijóo afirma que la imatge que s’ha ofert al món és “lamentable”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir que la imatge que Espanya està donant per l’apagada que es va produir dilluns és “com a mínim lamentable” i va criticar el Govern de Pedro Sánchez per no assumir el comandament després que diversos presidents autonòmics demanessin la declaració d’emergència nacional. Així mateix, va exigir al president que “rectifiqui” i prorrogui la vida útil de les centrals nuclears, una “energia verda de zero emissions”. Sánchez i Feijóo van mantenir ahir una conversa telefònica, 24 hores després de l’apagada general. Fonts de la Moncloa van apuntar que va ser una trucada “cordial”, malgrat que el president no va compartir amb el popular cap informació que no hagi estat publicada abans als mitjans.
Diversos dirigents del PP van carregar contra Sánchez, per la gestió de l’apagada elèctrica i el van qualificar com a “senyor feudal” que “va tornar” Espanya “a l’edat mitjana”, alhora que el van acusar de “no escoltar” els “avisos” sobre possibles talls de subministrament.