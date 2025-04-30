POLÍTICA
El Govern català aprova un suplement de crèdit de 1.300 milions d’euros
Després de tancar un acord amb Esquerra i comuns. Inclou mesures de suport pels aranzels i també per mitigar l’impacte del canvi climàtic al camp
El Consell Executiu va aprovar ahir el segon dels suplements de crèdit –de 1.301 milions d’euros– que permetran a la Generalitat incrementar els seus recursos malgrat tenir els pressupostos prorrogats, després de no haver pogut aprovar-ne uns de nous per a aquest any. Aquest suplement, que arriba després que els socialistes assolissin un acord amb la majoria de la investidura, és a dir, ERC i comuns, se suma al que el Govern ja va autoritzar a finals del mes de març, per un valor de 2.167,7 milions d’euros i que el Parlament preveu aprovar la setmana vinent.
L’objectiu d’aquest augment és garantir el funcionament ordinari de l’administració i els serveis públics durant la pròrroga pressupostària, així com finançar altres despeses de caràcter “urgent i inajornable”. S’hi inclou així l’increment de les retribucions dels funcionaris públics i el seu impacte en els concerts sanitaris, educatius, de serveis socials, d’igualtat i feminisme i en el personal de les universitats.
També destaquen les vinculades a l’accés a l’habitatge, les mesures del Pla Responem de suport al teixit productiu català davant la política aranzelària dels Estats Units o les actuacions per mitigar l’impacte de l’emergència climàtica, especialment en el sector agrícola. Aquestes dos últimes mesures, que estaran dotades amb 300 milions, van ser dos exigències d’Esquerra acceptades pel Govern, l’última després de la tempesta de pedra que el dissabte 19 d’abril va arrasar molts cultius a les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra.
El decret llei de suplement de crèdit entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i s’haurà de convalidar al Parlament en un termini de 30 dies. El pròxim ple convocat és el de la setmana que ve, durant el qual compareixerà Illa en relació amb l’apagada elèctrica.
Junts va criticar l’acord assolit per PSC, ERC i comuns per a aquest suplement de crèdit. “S’ha passat d’un tripartit d’investidura a un tripartit de legislatura”, va asseverar el vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, poques hores després que el Consell Executiu aprovés el decret negociat. Els de Carles Puigdemont van retreure també que “aquest tripartit encobert hagi aprofitat l’apagada elèctrica generalitzada de dilluns per aprovar els pressupostos de la Generalitat per la porta posterior”.