Sánchez exigirà responsabilitats als operadors per l’apagada
El president no descarta cap hipòtesi però “no va ser per falta de nuclears”. Demana col·laboració a les elèctriques per trobar l’origen del problema
El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va comprometre ahir a “arribar fins al fons d’aquest assumpte”, adoptar les “mesures necessàries” i emprendre les reformes oportunes perquè “no torni a passar” una apagada generalitzada com la de dilluns, així com a “exigir les responsabilitats pertinents a tots els operadors privats”. Sánchez es va dirigir a la ciutadania per demanar “tranquil·litat i confiança”, i que tingui l’“absoluta garantia que s’arribarà fins al final”, cosa que inclourà l’anàlisi del Govern a través del comitè d’experts independents creat pel Consell de Seguretat Nacional.
Tot i Red Eléctrica va descartar que l’apagada hagi estat conseqüència d’una atac cibernètic, Sánchez va assegurar que encara no hi ha informació concloent i que no es descarta cap hipòtesi, a l’espera de l’informe dels experts independents i del que també s’ha sol·licitat al Grup Europeu de Coordinació d’Electricitat, que depèn de la Comissió Europea.
Sánchez, que compareixerà el proper 7 de maig al Congrés per informar sobre l’apagada, va avançar la creació d’una comissió d’investigació, liderada pel ministeri de Transició Ecològica. Aquest comitè d’experts treballarà per analitzar per què dilluns a les 12.33 hores es va produir la “desaparició sobtada” de 15 gigawatts de potència en tan sols cinc segons, el 60% del subministrament elèctric. A l’espera dels resultats, va dir que de moment, el que se sap és que dilluns el sistema elèctric estava operant “amb absoluta normalitat”, per la qual cosa “no hi va haver un problema d’excés de renovables, com tampoc no hi va haver un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfeta”.
També va desmentir que l’incident hagi estat conseqüència de la falta de nuclears i va afirmar que els qui apunten a aquesta causa o menteixen demostren la seua ignorància”, assegurant que en aquesta crisi “les centrals nuclears, lluny de ser una solució, han estat un problema”.
A la tarda, Sánchez va demanar al sector elèctric que col·labori amb l’Executiu central i els organismes independents” per identificar les causes de l’apagada així com que aportin les “millores necessàries” per garantir el servei.