Cuerpo estima un impacte màxim de 800 milions en l’activitat
Sobre l’evolució de les compres en l’apagada, sense comptar la producció industrial. Per al ministre, és un missatge de resiliència per al sistema financer estatal
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va avançar ahir que l’Executiu planteja unes estimacions pròpies sobre l’impacte en l’activitat econòmica de l’apagada energètica que podrien arribar a un màxim de 800 milions d’euros.
Cuerpo va explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari que, d’acord amb l’operador de pagaments redsys sobre l’evolució de les compres autoritzades, la caiguda d’activitat dilluns va estar al voltant del 55 per cent respecte a un dilluns similar o de referència –dilluns 7 d’abril–, la qual cosa representa uns 400 milions d’euros.
A part de l’impacte recollit per l’operador de pagaments, Cuerpo va assenyalar que s’ha de fer una valoració de la resta d’elements que no estan inclosos en aquestes dades, incloent la producció industrial –en què no és d’esperar que hi hagi hagut cap element d’afectació permanent– o la pèrdua d’existències.
La patronal Pimec va estimar dimarts en gairebé 900 milions d’euros les pèrdues només a Catalunya causades per l’apagada, entre la pèrdua d’activitat i els costos indirectes. A Lleida serien uns 80 milions.
Cuerpo va considerar que el més important no només és veure l’evolució el dia de l’afectació sinó analitzar com de ràpid s’ha anat recuperant l’activitat, que ha registrat “un cert element rebot o recuperació” en els dies posteriors.
En concret, dimarts –l’endemà de l’apagada–, l’activitat econòmica va estar un 9% per sobre d’un dimarts normal. “És a dir, davant un dimarts normal vam tenir, en aquest cas, 100 milions més d’activitat econòmica”, va destacar.
A més, amb dades a les 10 del matí d’ahir, l’activitat econòmica respecte a un dimecres comparable estava un 25% per sobre i ja s’havien recuperat al voltant de 30 milions més de l’impacte inicial.
En qualsevol cas, Cuerpo va voler enviar un “missatge de confiança” a la ciutadania que tant els nostres sistemes de pagament a l’engròs com les borses i mercats han funcionat de manera totalment normalitzada i correcta més enllà del que s’hagi pogut veure en algun comerç relatiu als terminals de pagament que es van quedar sense bateria o sense electricitat.
“Aquest és un missatge de resiliència també del nostre sistema financer i de les nostres entitats financeres que val la pena ressaltar quan es veuen enfrontades a un xoc d’aquest tipus”, va emfatitzar el ministre d’Economia.