OCEANIA
Els laboristes australians obtenen una rotunda victòria i la majoria absoluta
El Partit Laborista, liderat pel primer ministre Anthony Albanese, va aconseguir aquest dissabte una rotunda victòria en les eleccions d’Austràlia que li assegura mantenir-se en el poder els propers tres anys, mentre que l’oposició conservadora ha patit una forta clatellada enmig del denominat “efecte Trump”. Amb més del 70% del vot escrutat, el Partit Laborista s’ha assegurat 83 escons, mentre que la coalició conservadora Liberal-Nacional n’obté 35 d’una Cambra de Representants de 150.
De fet, la derrota conservadora és tan clara que el mateix líder de la coalició conservadora, el veterà polític Peter Dutton, ha perdut el seu escó a la circumscripció de Dickson, a l’estat de Queensland, que ocupava des de l’any 2001. Albanese, que ha fet història al convertir-se en el primer líder laborista a ser reelegit en 21 anys, va oferir en campanya descomptes en factures d’electricitat, reducció d’impostos i mesures més sòlides que les de l’oposició sobre un dels problemes més grans del país que inquieta els votants joves, el preu desorbitat de l’habitatge.