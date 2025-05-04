POLÍTICA
Junts amenaça de tombar la reducció de jornada laboral
Amb una esmena a la totalitat si no es blinden les petites i mitjanes empreses. La Moncloa preveu aprovar-la dimarts
Junts està estudiant presentar una esmena a la totalitat a la llei per a la reducció de la jornada laboral al Congrés si no hi ha un acord perquè es blindin els interessos de les petites i mitjanes empreses, que és el gruix del teixit empresarial català. I és que el partit de Carles Puigdemont considera que la proposta posada sobre la taula per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, compromet la viabilitat de les pimes.
Des de Junts alerten que el redactat actual trenca el “diàleg social” perquè hi ha acord amb CCOO i UGT però no amb les patronals. La Moncloa té previst aprovar dimarts el projecte de llei per reduir la jornada fins a les 37,5 hores setmanals.
Després que el Govern central aprovi la nova llei, la Mesa del Congrés admetrà a tràmit el text. S’obrirà llavors un termini de quinze dies –que es pot prorrogar– per al procés d’esmenes. El debat a la totalitat a la Cambra Baixa només se celebraria si hi ha esmenes de devolució. Aquest escenari es produiria si, com adverteix Junts, no hi ha pacte entre la formació que a Madrid lidera Míriam Nogueras i l’Executiu de Pedro Sánchez.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ja va alertar el mes de febrer que el seu partit era llavors “més a prop del no que del sí” per validar la llei de Díaz.