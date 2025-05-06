ECONOMIA
El Govern deixarà de cobrar 13 milions a grans tenidors
A l’anul·lar el Constitucional l’obligació d’oferir lloguer social. L’alt tribunal considera que envaeix competències estatals
La Generalitat de Catalunya es quedarà sense rebre 13 milions d’euros de grans tenidors per recursos atesos pel Tribunal Constitucional (TC) sobre l’obligació d’oferir lloguer social a arrendataris vulnerables. Segons va avançar El Periódico de fonts de l’Agència Catalana de Consum, aquest import són els 521 expedients que ha d’arxivar per la sentència judicial. Aquesta agència va precisar que s’havien rebut 1,33 milions d’euros en l’aplicació de les sancions, dels quals 434.875 euros caldria retornar-los, atès que es tracten de casos afectats per la resolució del Tribunal Constitucional.
Entre el 2020 i el febrer d’aquest any, ha tramitat 711 multes a 98 grans tenidors per un import de 17,6 milions. En aquest període, Consum va rebre 3.593 denúncies i va portar a terme 1.900 actuacions inspectores en relació amb l’obligació legal de grans tenidors d’oferir lloguer social a inquilins en risc d’exclusió.
La nul·litat de la mesura feta a l’octubre pel Tribunal Constitucional, a instàncies d’uns recursos presentats pel Partit Popular i Vox contra alguns preceptes de la llei 12/2023 pel dret a l’habitatge, considera que l’executiu català envaeix competències estatals.
D’altra banda, el conflicte es remunta al passat 2015, l’any en el qual es va aprovar la llei que obligava els grans tenidors d’habitatge a fer una oferta de lloguer social a persones vulnerables abans d’iniciar qualsevol mena de tràmit legal per desnonar-les.
Una modificació d’aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2022 per fer que una protecció que fins llavors es limitava a inquilins amb un contracte de lloguer o hipoteca amb dificultats per pagar, arribés també a famílies sense una empara d’aquest tipus, va elevar considerablement el volum de denúncies fetes a Consum, però també a la via judicial empresa tant pel PP com per Vox, i ara el Tribunal Constitucional els ha donat la raó.