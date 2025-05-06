El govern espanyol aprova la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals
Díaz insta el PP i Junts a la "responsabilitat" i veu "marge per a la negociació"
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei per reduir la jornada laboral de 40 a 37,5 hores setmanals. Amb la llum verda al Consell de Ministres, el text, acordat amb els sindicats UGT i CCOO i que té el rebuig frontal de la patronal, passa ara al Congrés, on, de moment, no té prou suports per prosperar. Junts ha anunciat una esmena a la totalitat al projecte de llei de reducció de la jornada laboral, tot i que la formació ha deixat la porta oberta a la negociació. En l'anunci de l'aprovació, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels partits, especialment PP i Junts, i ha dit que veu "marge per a la negociació".
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Díaz ha instat el PP i Junts a donar suport a la reducció de la jornada laboral. "Hi ha marge per a la negociació", ha remarcat, tot defensat que "ningú s'atreveix a dir que està en contra d'aquesta norma perquè està guanyada al carrer".
Davant el "gran dubte" dels populars sobre com posicionar-se respecte a la mesura, en paraules de Díaz, la ministra de Treball ha dit que "es deuen als treballadors" i ha subratllat que és una mesura que espera "el conjunt dels espanyols votin a qui votin". Així, Díaz ha preguntat al PP si "maniobrarà per tombar la reducció de la jornada laboral", com ha dit van fer els populars amb la reforma laboral, i ha advertit que això "perjudicaria el país".
Díaz ha reivindicat que la reducció de la jornada laboral és "de justícia" i "converteix en regla general i sense privilegis per al conjunt dels treballadors". "Convertim en general una cosa que hauria d'haver arribat abans al nostre país", ha dit.
Rebuig de la patronal
El Ministeri de Treball va tancar al desembre del 2024 un acord amb UGT i CCOO per a la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Inicialment, l'executiu espanyol va intentar tancar un acord amb els agents socials que incorporés tant la patronal com els sindicats majoritaris, però la CEOE se'n va desmarcar, tot rebutjant la "imposició normativa" i avisant que tindrà un impacte negatiu en l'economia i en l'ocupació, especialment en les pimes.
Un cop aprovada al Consell de Ministres, el debat a la totalitat al Congrés serà el primer examen del govern espanyol. En cas que prosperi, i, per tant, una majoria en permet la tramitació, l'avantprojecte es registrarà a la comissió de Treball on les formacions polítiques podran presentar les esmenes. Aquest serà el moment en què el text actual podrà patir modificacions. Si el govern espanyol aconsegueix desencallar un acord, la reducció de la jornada laboral es votarà al ple del Congrés i després, al Senat.
L'aprovació al Consell de Ministres estava inicialment prevista per a la setmana passada, però es va ajornar per l'apagada elèctrica.
La reducció afecta 12,5 milions de treballadors
Segons dades del Ministeri de Treball, la reducció de la jornada laboral beneficiarà 12,5 milions de treballadors del sector privat, dels quals 10,5 milions ho són a temps complet i dos milions a temps parcial. Més de la meitat dels beneficiaris de la reducció de la jornada laboral es concentren en quatre sectors: comerç, indústria manufacturera, hoteleria i construcció.
Davant les crítiques de la patronal per l'impacte de la mesura, la ministra de Treball ha remarcat que en hoteleria els marges empresarials han augmentat un 105% des del 2009 i un 35% des del 2019; en el comerç un 34% des del 2009 i un 24% des del 2019; i en agricultura un 117% des del 2009 i un 36% des del 2019.
Segons les dades del Ministeri de Treball, Catalunya és la comunitat on més treballadors es beneficiaran de la reducció de la jornada laboral, 2.218.000 milions, seguida de Madrid (2.056.000) i Andalusia (2.037.000).