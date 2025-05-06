Merz no obté els suports necessaris en la primera ronda per ser el nou canceller alemany, un fet sense precedents
El Bundestag disposa de 14 dies per tornar a votar Merz o un nou candidat per majoria absoluta en una segona volta
El líder de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, no ha obtingut els suports necessaris en la primera ronda per esdevenir el nou canceller alemany, un fet que fins ara no s'havia produït. En una votació celebrada aquest dimarts al Bundestag, Merz ha aconseguit 310 vots a favor, sis per sota la majoria necessària per esdevenir el nou cap de l'executiu alemany. Ara, la cambra baixa alemanya disposa d'un màxim de 14 dies per tornar a votar el líder de la CDU o un nou candidat per majoria absoluta en una segona volta. El resultat d'aquest dimarts representa una gran sorpresa per als conservadors, que just aquest dilluns van signar un acord de coalició amb els socialdemòcrates -junts sumaven 328 escons- perquè Merz fos canceller.
Segons els resultats de la votació, Merz ha obtingut 310 vots a favor, 307 vots en contra i tres abstencions, mentre que un vot ha sigut invàlid i nou diputats estaven absents. El recompte suposa tot un revés per l'aspirant a nou canceller, que donava per feta la seva elecció. Just després que aquest dilluns el seu partit i l'SPD firmessin l'acord de coalició, Merz ja es posicionava com a cap d'un executiu amb voluntat que la veu d'Alemanya "es fes escoltar a Europa i al món". A més, tant la CDU-CSU com l'SPD havien anunciat quines carteres ocuparien els membres els seus respectius partits dins el nou executiu.
L'inesperat desenllaç de la votació, però, no implica que Merz perdi tota opció de ser canceller. Segons indica el reglament, el Bundestag disposa d'un màxim de 14 dies per elegir un candidat en una segona votació, que tant pot tornar a ser el líder de la CDU com una figura alternativa. En aquest cas, també caldria obtenir una majoria absoluta per esdevenir canceller.
Si aquesta segona votació fracassés, llavors el Bundestag celebraria una tercera votació. Aquí, Merz també podria presentar-se -o un altre candidat-, amb la diferència que només caldria obtenir una majoria simple -més vots a favor que vots en contra- per ser designat oficialment canceller alemany.
A hores d'ara, es desconeix quan se celebraria la segona ronda de votacions, tot i que portaveus de la CDU consultats per la premsa alemanya descarten que aquesta tingui lloc aquest mateix dimarts. No obstant això, els mateixos mitjans indiquen que, si una majoria de dos terços del Bundestag ho acorda, la segona volta podria celebrar-se al llarg d'aquesta setmana, fins i tot aquest mateix dimecres.