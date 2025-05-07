VATICÀ
Arranca el conclave que elegirà el successor de Francesc, el més obert i blindat
Els cardenals completen el perfil del nou papa, “constructor de ponts” i “mestre d’humanitat”. En les dos últimes eleccions van caldre almenys 24 hores per seleccionar el nou pontífex
Els 133 cardenals electors menors de 80 anys cridats a elegir el 267è pontífex romà es reuneixen des d’avui a la Capella Sixtina del Vaticà on se celebrarà el conclave que elegirà el successor de Francesc, el més obert i blindat de la història.
Els purpurats es reuniran davant el fresc pintat per Miquel Àngel a la paret de l’altar de la Capella Sixtina i titulat Judici Final o Judici Universal, que mostra Crist representat en l’instant que precedeix l’emissió del veredicte del Judici.
Ahir, els cardenals que van participar en la dotzena i última congregació general preparatòria del Conclave van continuar traçant el perfil del nou papa i van plantejar la necessitat que sigui “constructor de ponts, mestre d’humanitat”, així com “un papa de misericòrdia i esperança” davant del context de violència i polarització.
Les votacions tindran lloc cada dia: dos al matí i dos a la tarda. En el cas que els cardenals electors tinguin dificultats per posar-se d’acord sobre la persona elegida, després de tres dies sense resultat, les votacions se suspendran durant un màxim d’un dia, per a una pausa i posterior votació.
Si després de set votacions l’elecció no ha tingut lloc, se celebrarà una altra pausa i es farà una altra sèrie de set votacions. En cas que no es produeixi l’elecció, hi haurà una nova pausa i es reprendrà la votació, amb un màxim de set paperetes. Si de nou no hi ha elecció, es reservarà un dia per a l’oració, la reflexió i el diàleg, i en la següent votació s’haurà d’elegir entre els dos noms que hagin rebut més vots en la votació anterior. En el cas que s’arribi a aquesta votació, també es necessita una majoria qualificada d’almenys dos terços dels cardenals presents i votants, encara que en aquestes votacions no poden votar els dos cardenals sobre els quals es requereix la votació.
En la història recent, només hi ha hagut un cas en què la fumata blanca que assenyala l’elecció del nou pontífex s’hagi produït durant el primer dia del conclave. El cardenal italià Eugenio Pacelli, Pius XII, va obtenir el 9 d’octubre de l’any 1958 la majoria necessària per a la seua elecció a la tercera ronda de votacions del mateix dia en què es va iniciar la reunió. En qualsevol cas, en els darrers dos conclaves –del 2005 i el 2013– l’elecció va tenir lloc en 24 hores. El 1978, amb l’elecció de Joan Pau II, van caldre vuit escrutinis, és a dir, va ser elegit al final del tercer dia.
Anul·len l’Anell del Pescador de Francesc després de la seua mort
L’Anell del Pescador i els segells del papa Francesc, símbol del poder pontifici, van ser anul·lats ahir per una dona, setze dies després de la seua mort, un dia abans del conclave per elegir un nou pontífex. Els mateixos cardenals que han participat en les congregacions prèvies al conclave van van decidir els terminis per a la destrucció de l’Anell del Pescador i dels segells oficials amb què Francesc marcava les cartes i documents.
L’anell va ser anul·lat incidint una creu sobre la seua superfície. Per a l’anul·lació, no es destrueix l’anell sinó que es ratlla, amb l’objectiu que quedi inutilitzable, ja que amb ell se segellaven els documents oficials.
Una vintena de papables, cinc d’espanyols, i un de destacat
Alguns purpurats ressonen amb més força a les quinieles per succeir el papa Francesc, malgrat que no s’ha d’oblidar la premissa que s’acostuma a escoltar en aquestes cites que “qui entra papa, surt cardenal”. En qualsevol cas, una vintena de noms apareixen com a possibles papables, entre els quals figuren cinc espanyols. Un dels candidats que més sona com a possible successor és l’italià Pietro Parolin (70 anys), mà dreta del papa Francesc com a secretari d’Estat i figura clau en la política internacional del Vaticà en els darrers anys. Fa 20 anys Parolin va recolzar les tesis de Lleida en el plet de l’art amb Aragó.
Gran expectació i devoció a la plaça de Sant Pere
Les hores prèvies a l’inici del conclave que elegirà el nou papa han transformat el Vaticà en un formiguer de curiosos, devots i policies. Tanmateix, enmig de les riuades de feligresos i turistes es podien veure encara alguns dels cardenals electors que entraven i sortien del temple envoltats de núvols de periodistes de mitjans d’arreu del món.
L’ajuntament de Roma planeja un desplegament de seguretat reforçat davant del conclave, que serà adaptable segons el nivell d’aglomeració. En el desplegament participaran les forces de seguretat del Vaticà i la Gendarmeria vaticana, juntament amb la Policia local de Roma i altres cossos de seguretat italians.