Fumata negra: la primera votació del conclave acaba sense acord
El fum que ha sortit de la Capella Sixtina confirma que cap candidat no ha assolit la majoria de dos terços en el primer escrutini, per la qual cosa els cardenals reprendran les votacions demà
No hi ha consens entre els 133 cardenals reunits al conclave sobre qui ha de ser el successor del papa Francesc. L’elecció del pontífex número 268 de l’Església catòlica ha començat aquest dimecres 7 de maig amb una primera votació a la Capella Sixtina. En no assolir cap candidat els 89 vots necessaris —equivalents a dos terços dels electors—, les paperetes han estat cremades a la xemeneia instal·lada a la sala decorada per Miquel Ángel. A l’exterior, la multitud congregada a la plaça ha rebut amb resignació el senyal del fum negre.