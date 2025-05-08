ÍNDIA-PAKISTAN
L’Índia ataca el Pakistan amb míssils i deixa desenes de víctimes mortals
L’exèrcit indi porta a terme l’operació Sindoor al Caixmir. Pakistan titlla l’atac d’acte de guerra i es reserva el dret a respondre
L’escalada entre l’Índia i el Pakistan ha fet un pas sagnant. Després de mesos de tensió, l’exèrcit indi va bombardejar zones de control pakistanès a la regió del Caixmir, cosa que va provocar l’intercanvi de foc a la frontera i podria portar a una resposta més dura d’Islamabad.
El llançament de l’operació Sindoor va arribar com a resposta a un atac d’un grup terrorista amb base al Pakistan a la zona del Caixmir controlada per l’Índia, que va provocar la mort de 26 turistes el mes d’abril passat. Les autoritats índies van manifestar que els bombardejos van tenir l’objectiu d’acabar amb campaments que servien com a bases terroristes, i que va realitzar “accions focalitzades, mesurades i de naturalesa no escalatòria”. Els atacs, a la part del Caixmir controlada pel Pakistan i en altres zones frontereres, van provocar almenys 31 civils morts i 57 ferits segons les últimes informacions.
El Pakistan va abatre cinc avions i un dron de combat, a més d’intercanviar trets amb l’exèrcit indi a la Línia de Control del Caixmir, que van provocar la mort d’almenys quinze civils.
Ahir el govern d’Islamabad va qualificar l’atac com un acte de guerra i va defensar el seu dret a respondre en els propers dies, a través de les declaracions del primer ministre, Shehbaz Sharif.
“L’astut enemic ha perpetrat un covard atac en cinc llocs del Pakistan. El Pakistan té tot el dret a donar una resposta adequada a aquest acte de guerra imposat per l’Índia, i s’està donant una resposta adequada”, va afirmar. Diversos líders internacionals van fer una crida al cessament de les hostilitats. El president dels Estats Units, Donald Trump, que va demanar l’alto el foc i es va oferir a “ajudar”, va ser un dels més crítics i va qualificar de “vergonya” l’atac, mentre que el govern xinès el va definir com a “lamentable”. Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va celebrar que la resposta del Pakistan fos proporcional i diplomàtica i va recordar el perill d’un enfrontament entre potències nuclears. Israel va ser un dels pocs països que van donar suport al dret de l’Índia a defensar-se.