ÀSIA
L’Índia i el Pakistan mantenen els atacs creuats
Els intents de la comunitat internacional de calmar les aigües al Caixmir no estan donant els seus fruits. Ahir l’Índia va seguir endavant amb l’operació Sindoor, i va bombardejar diverses zones del Caixmir de domini pakistanès, a més de ciutats a prop de la frontera. Van ser afectades localitats com Lahore (la segona més poblada del país) o Gujranwala (la cinquena), les dos al nord-est del país. Segons l’exèrcit pakistanès, que va declarar haver abatut 25 drons indis, el balanç va ser d’un civil mort i quatre soldats ferits, que s’afegeixen als 31 morts de la matinada de dimecres.
Les autoritats índies van justificar l’ofensiva assenyalant que es va produir hores després d’un intent del Pakistan d’atacar objectius del nord i l’oest del país amb míssils i drons, i van situar en 16 els morts a la seua zona d’influència al Caixmir. L’Índia va amenaçar amb “una resposta ferma” si el Pakistan porta a terme “accions militars” com a represàlia, a través de les declaracions del seu ministre d’Exteriors, Subrahmanyam Jaishankar. “No és la nostra intenció provocar un augment de la violència”, va manifestar, per afegir que tots els seus atacs han estat mesurats i només contra bases terroristes.
Encara que el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, va avisar que es guardava el dret a contestar a l’atac, encara no hi ha hagut una resposta a gran escala. Ahir el Govern pakistanès va confirmar a més que hi va haver contactes entre assessors de seguretat nacional dels dos estats, sense donar-ne més detalls. Es tem que els enfrontaments puguin escalar encara més tenint en compte la capacitat nuclear dels dos països.