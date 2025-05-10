ÀSIA
L’Índia i el Pakistan es culpen mútuament dels atacs al Caixmir
Els exèrcits de l’Índia i el Pakistan van mantenir l’intercanvi de trets a la línia de control del Caixmir durant la tercera nit d’escalada violenta. Les autoritats índies van acusar el seu veí d’un intent d’infiltració al Caixmir controlat per l’Índia, i van matar set presumptes terroristes.
A més, van informar d’haver destruït un radar antiaeri com a resposta. El Pakistan va desmentir les afirmacions sobre l’atac i denuncia que tenen motivacions polítiques.
Segons les informacions que han donat els dos països, la xifra de víctimes mortals supera les 80 des de l’atac terrorista contra turistes indis el mes d’abril, que va acabar amb la vida de 26 persones. Al seu torn, el Pakistan va confirmar la mort de 36 civils, mentre que l’Índia va anunciar la mort d’un soldat i 15 civils, a part dels 7 presumptes terroristes morts.
La xifra podria ser encara més elevada, segons les autoritats índies, que van afirmar haver posat fi a la vida de més de 100 terroristes durant l’operació Sindoor.