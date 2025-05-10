S’aixeca el confinament pel núvol tòxic però es mantenen recomanacions de precaució a Vilanova i la Geltrú i Roquetes
Es passa d’emergència a alerta però Interior avisa que es pot tornar a confinar si les condicions de fum i vent canvien
L'incendi de Vilanova i la Geltrú continua actiu. Està confinat a la nau de productes per a piscines i treballem amb l'objectiu d'evitar la propagació a les naus adjacents.— Bombers (@bomberscat) May 10, 2025
No consten ferits
Hi ha 25 bomberscat amb GRIT GROS UCM mobilitzades
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha explicat que s’ha aixecat ja el confinament de Vilanova i la Geltrú, Roquetes, Cubelles, Cunit i Calafell, decretat després de l’incendi a una fàbrica que ha provocat una columna de fum tòxic. Després de disminuir la densitat del fum i de canviar el vent, els serveis d’emergència han decidit aixecar el confinament però mantenint “recomanacions” i “precaucions” a Vilanova i Roquetes, especialment per a persones delicades de salut. A hores d’ara, Protecció Civil ha passat d’un estat d’emergència a un d’alarma, rebaixant-ne així el risc decretat, però tot i això, mantenen que es podria tornar a mesures de confinament si canvien les condicions de la columna de fum o la direcció del vent.