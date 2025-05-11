SUCCESSOS
Confinats cinc municipis per un núvol tòxic arran d’un incendi a Vilanova i la Geltrú
Més de 150.000 persones del Garraf i el Baix Penedès van estar afectades per les mesures. El confinament va durar unes set hores i no es van reportar ferits per l’exposició al clor
L’incendi d’una empresa de productes químics va obligar ahir a confinar els veïns de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el nucli de les Roquetes a Sant Pere de Ribes, municipis del Garraf i el Baix Penedès. El confinament es va instaurar de matinada i va durar unes set hores, afectant unes 150.000 persones. No es va reportar cap ferit greu i el foc va quedar estabilitzat cap al migdia, permetent de nou els desplaçaments.
Segons van informar els Bombers, l’incendi es va iniciar sobre les 2.20 hores a la nau industrial d’una empresa que ofereix productes per a piscines, sobretot pastilles de clor. Al provar d’extingir el foc, els Bombers van desplegar quatre línies d’aigua que van provocar la reacció química causant del núvol tòxic. Protecció Civil va enviar sobre les 5.30 una alerta a tots els mòbils dels municipis pròxims a l’incendi, demanant als ciutadans que no sortissin de casa. Les recomanacions incloïen tancar les portes i finestres i no encendre els aparells de climatització. Cap a les onze del matí, els Bombers van estabilitzar el foc, cosa que va permetre el desconfinament, que va ser anunciat per Núria Parlon, la consellera d’Interior de la Generalitat de Catalunya, més tard de les 12 h. Parlon va reiterar que el foc progressava de “forma adequada” i es va informar de més de 1.300 trucades de caràcter informatiu al Servei d’Emergències 112, relacionades amb l’incendi.
Segons va explicar el cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, les anàlisis de l’aire van descartar la presència de partícules contaminants, encara que es va mantenir un radi de confinament de 500 metres des del nucli del foc. Els Bombers van confirmar que ja no hi havia flames a l’interior i durant la tarda van retirar les pastilles de clor calcinades.
Per la seua banda, Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, va suspendre totes les activitats a l’aire lliure i l’ajuntament va recomanar no fer activitat física a l’exterior i mantenir el confinament a Vilanova i les Roquetes per a les persones més vulnerables, sobretot aquelles amb problemes respiratoris o cardiovasculars. Encara que no hi ha informació de cap ferit greu per l’exposició al núvol tòxic, algunes persones van haver de ser ateses per irritació i picors.
Al seu torn, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va demanar “seguir les recomanacions al peu de la lletra” i va agrair tant el treball dels serveis d’emergència com el comportament de la població. Illa va realitzar les declaracions mentre es trobava a Tortosa, on presentava el pla Catalunya Lidera per combatre la desigualtat territorial.
El contacte de les pastilles amb l’aigua va provocar el núvol de clor
Encara que es desconeixen els motius de l’incendi, va ser l’intent d’apagar-lo el que va causar que un núvol tòxic envaís Vilanova i la Geltrú. Segons va explicar Rosa Nomen, professora de l’Institut Químic de Sarrià, les pastilles generen clor al contactar amb l’aigua. “En un incendi es produeix la descomposició i al tirar aigua es genera el núvol de clor”, va dir. L’espectacularitat del núvol es va explicar per les 70 tones de pastilles que emmagatzemava l’empresa, Cleanwater Pool. El seu propietari, Joan Viñuales, va qualificar de “sinistre total” la situació i no compta recuperar res. A més, va confirmar que l’empresa complia tota la protecció elèctrica requerida.
Les autoritats van avisar pel mòbil els veïns de matinada
L’aparició del núvol tòxic a Vilanova i la Geltrú va requerir l’activació del PLASEQCAT (Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya), que va ordenar el confinament de la població mitjançant l’avís per missatge al mòbil a les 5.30 hores del matí.
Els Bombers van mobilitzar 60 efectius i 28 dotacions terrestres i també s’hi van desplaçar el Grup de Suport de Riscos Tecnològics (GRIT) i el Grup Operatiu de Suport (GROS). L’incendi va obligar a tallar la C-31, i els serveis de Rodalies també es van veure afectats. Les línies regionals i l’R2 Sud van tornar a funcionar després del confinament, encara que sense seguir l’horari habitual.