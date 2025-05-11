ESGLÉSIA
Lleó XIV, sobre el seu nom: "respon a una nova revolució industrial per la IA"
Inspirat per Lleó XIII i el seu ‘Rerum novarum’ per afrontar el context social durant la primera gran revolta. Demana la col·laboració dels cardenals per complir “la missió que Déu li ha confiat”
El nou papa Lleó XIV va explicar ahir en una reunió privada als cardenals presents al Vaticà després del conclave, que dijous passat el va elegir com el 267 pontífex de l’Església Catòlica, que l’elecció del seu nom és a causa que considera que en l’actualitat l’Església ha d’afrontar els desafiaments d’“una altra revolució industrial” i del desenvolupament de la intel·ligència artificial. “Al sentir-me cridat a prosseguir aquest camí, vaig pensar prendre el nom de Lleó XIV. Hi ha diverses raons, però la principal és perquè el papa Lleó XIII, amb la històrica encíclica Rerum novarum, va afrontar la qüestió social en el context de la primera gran revolució industrial i avui l’Església ofereix a tots el seu patrimoni de doctrina social per respondre a una altra revolució industrial i als desenvolupaments de la intel·ligència artificial, que comporten nous desafiaments en la defensa de la dignitat humana, de la justícia i el treball”, va afirmar el pontífex, en el seu discurs davant dels cardenals. En aquest discurs, el papa nord-americà va evocar també Pau VI, quan el 1963 va començar el seu pontificat i va assegurar que confia que “sobre el món passi una gran flama de fe i d’amor que il·lumini tots els homes de bona voluntat, aplanant els camins de la col·laboració recíproca”.
El nou pontífex es va dirigir als cardenals com els seus “més estrets col·laboradors” i va precisar que això li serveix “de consol a l’acceptar un jou que clarament supera” les seues “forces”. “La seua presència em recorda que el Senyor, que m’ha confiat aquesta missió, no em deixa sol amb aquesta responsabilitat. Abans que res, sé que compto sempre amb el seu auxili”, va subratllar. Després de la reunió, el Sant Pare va visitar per sorpresa el santuari de la Mare del Bon Consell, a Genazzano, a una hora de Roma. El santuari està a càrrec dels frares de l’orde de Sant Agustí (de la qual el pontífex forma part).
Aposta per la via de Francesc, amb la cura als febles i el diàleg
Lleó XIV va enaltir en la seua reunió amb els cardenals la figura dels papes que l’han precedit i va instar a recollir la “valuosa herència” de Francesc, del qual va destacar “el seu estil de total dedicació al servei i de sòbria essencialitat de vida, d’abandó en Déu durant el temps de la missió i de serena confiança en el moment del retorn a la Casa del Pare”.
“Recollim aquesta valuosa herència i reprenguem el camí, animats per la mateixa esperança que ens ve de la fe”, va subratllar, recordant la importància de la “cura amorosa dels febles” i el diàleg “valent i confiat”. Així mateix, va esmentar l’“afecte i devoció” expressat pels catòlics amb motiu de la mort de Francesc, assegurant que aquesta és “la veritable grandesa de l’Església, que viu en la varietat dels seus membres”.