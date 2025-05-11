SEGRE
El Pacte per la Llengua se signarà dimarts amb el suport d’entitats, PSC, ERC i Comuns

La resta de partits han decidit quedar-se al marge de la iniciativa

El Pacte Nacional per la Llengua se signarà finalment el proper dimarts. Tal i com ha avançat 3cat i ha confirmat l’ACN de fonts dels participants, la iniciativa finalment tirarà endavant amb el vistiplau i la firma del PSC, ERC i els Comuns, però es quedaran al marge tal resta de partits del Parlament, incloent-hi Junts i la CUP, que van reclamar canvi de polítiques si es volia la seva signatura al Pacte. En canvi, entitats com Òmnium, Plataforma per la Llengua o els sindicats majoritaris sí participaran de la iniciativa, que va prendre protagonisme després de ser un dels compromisos que el president, Salvador Illa, va assolir en els pactes per a la seva investidura.

