Zelenski accepta les negociacions de pau a Istanbul i espera trobar-s'hi amb Putin

El president ucraïnès reclama un alto el foc "demà" per afavorir les converses amb Rússia

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en la cimera del Consell Europeu

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en la cimera del Consell EuropeuAlexandros Michailidis / Consell Europeu

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha acceptat l'oferiment del president rus, Vladímir Putin, d'abordar "negociacions directes" de pau la setmana vinent a Istanbul. Zelenski ha assegurat que "no té sentit allargar els assassinats" i ha confiat que hi hagi "un alto el foc que comenci demà, complet i durador, per proporcionar la base necessària per a la diplomàcia". "Esperaré Putin dijous a Turquia. Personalment. Espero que aquesta vegada els russos no busquin excuses", ha assegurat el president ucraïnès.

Putin ha anunciat per sorpresa que trucaria al president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per comunicar-li la proposta de diàleg de pau "sense condicions" per abordar les "arrels del conflicte". "La nostra proposta és sobre la taula. La decisió depèn ara de les autoritats ucraïneses i dels seus patrocinadors", ha dit en una compareixença des de Moscou.

* camp requerit
