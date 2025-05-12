Catalunya investiga si s'ha fet un "ús fraudulent" de la llei en dos canvis de sexe als Bombers
Parlon garanteix que s'actuarà sempre que hi hagi indicis d'usos inadequats de les normatives
El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya està investigant si dos bombers han fet un "ús fraudulent" de la llei trans en canviar-se de sexe. "Aquests casos estan sota investigació i es prendran les decisions que es considerin oportunes", ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en ser preguntada per la informació que publica aquest dilluns 'El Periódico' sobre dos casos de canvi de sexe a Badalona i Vic.
Segons el rotatiu, els dos bombers van demanar el canvi de sexe i consten com a dones al seu DNI, però no haurien canviat ni el seu nom, ni la seva aparença, ni la seva conducta habitual. Parlon ha garantit que actuaran davant de qualsevol indici d'ús fraudulent de lleis que s'han creat per garantir drets.