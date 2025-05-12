Els EUA i la Xina acorden una pausa de 90 dies en els seus aranzels
Bessent anuncia que rebaixaran en 115 punts percentuals els gravàmens "recíprocs"
Els Estats Units i la Xina han acordat una pausa de 90 dies en la guerra comercial que enfrontava les dues potències, segons ha anunciat aquest dilluns el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. En una compareixença, Bessent també ha explicat que les dues parts s'han compromès a rebaixar "substancialment", en 115 punts percentuals, els seus aranzels "recíprocs". L'acord arriba després de les reunions d'aquest cap de setmana a Ginebra entre les delegacions nord-americana i xinesa, que el mateix Bessent havia dit que havia permès assolir "progressos substancials". "Les dues parts han mostrat un gran respecte, en un procés molt positiu", ha afirmat el secretari d'Estat.
Divendres, Trump va obrir la porta a reduir els aranzels a la Xina, després que a mitjans d'abril passat anunciés un gravamen del 145% als productes procedents del gegant asiàtic. Això inclou un aranzel del 20% pel fentanil, i els aranzels recíprocs i l'escalada posterior.
"Un aranzel del 80% a la Xina sembla correcte! Depèn de Scott B.", va escriure a la seva xarxa social 'Truth Social', fent referència al secretari del Tresor nord-americà. Ara, segons les explicacions nord-americanes, els aranzels nord-americans quedarien en el 30% (el 20% del fentanil i el 10% inicial), i els xinesos en el 10%, ja que eren en el 125%.
Les trobades entre Washington i Pequín s'han fet a Suïssa i, entre altres qüestions, han permès abordar l'escalada de les tensions comercials des de l'arribada del magnat republicà a la Casa Blanca.