CONFLICTE
L’Índia i el Pakistan mantenen la treva malgrat atacs a la frontera
L’alto el foc arriba després de tres setmanes d’intensos combats i atacs aeris amb desenes de morts. La situació continua sent molt fràgil al Caixmir
Les primeres 24 hores després de l’anunci d’un alto el foc entre l’Índia i el Pakistan, mediat pels Estats Units, han estat marcades per una calma fràgil que va seguir tres setmanes d’intensos enfrontaments fronterers i quatre dies d’atacs aeris, amb desenes de morts, que l’Exèrcit indi va descriure aquest diumenge com “no menys que una guerra”.
Malgrat algunes denúncies de violacions de l’alto el foc reportades dissabte a la nit i a primera hora d’aquest diumenge, ambdós països van començar a tornar a la calma, sense que s’informessin d’incidents posteriors en la resta de la jornada. “Les activitats que s’han estat portant a terme durant els últims 3 o 4 dies no són menys que una guerra”, va dir el director general d’operacions militars de l’Índia, Rajiv Ghai, en una roda de premsa dels tres cossos de l’Exèrcit indi, en la qual va afirmar que les seues operacions van eliminar almenys cent terroristes.
Assegut a la seua dreta, el tinent general de la Força Aèria índia, AK Bharti, va remarcar que l’Índia va aconseguir els resultats desitjats a l’eliminar els campaments terroristes que va atacar el passat 7 de maig.El bombardeig que va començar la matinada del 7 de maig va marcar el començament de l’operació Sindoor, que va ser la resposta índia a un atemptat terrorista al Caixmir administrat per l’Índia el 22 d’abril, en el qual van morir 26 persones, i del qual va responsabilitzar el Pakistan. L’Exèrcit va ressaltar que el seu objectiu inicial era atacar les posicions terroristes, on va assegurar que es planejaven atemptats a l’Índia. Per la seua part, Islamabad assegura que l’atac indi del passat 7 de maig va estar dirigit contra la població civil. Segons el seu balanç, al voltant de trenta civils van morir i més de cinquanta van resultar ferits en el bombardeig.
Com ja va ocórrer ahir, l’Índia va tornar a ometre la mediació dels Estats Units en l’alto el foc assolit dissabte a la tarda, i que el president nord-americà havia anunciat en exclusiva a través de la xarxa social Truth Social. Malgrat aquesta treva, no obstant, els militars van insistir que continuen preparats per a possibles violacions de l’alto el foc.