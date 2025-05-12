CATALÀ
El Pacte Nacional per la Llengua es firmarà demà sense Junts ni la CUP
Marcarà les línies mestres de la política lingüística amb 255 milions el primer any
El Pacte Nacional per la Llengua es firmarà finalment demà dimarts. La iniciativa tirarà endavant amb el vistiplau i la firma del PSC, ERC i els Comuns, però la resta de partits del Parlament, incloent Junts i la CUP, quedaran al marge, ja que van reclamar un canvi de polítiques si es volia la seua firma al Pacte.
En canvi, entitats com Òmnium, Plataforma per la Llengua o els sindicats majoritaris sí que participaran en la iniciativa, que va cobrar protagonisme al ser un dels compromisos que el president, Salvador Illa, va aconseguir en els pactes per a la investidura.
Segons aquells acords, el pacte hauria d’haver-se firmat en els primers cent dies del Govern d’Illa, però les negociacions i pressions a Junts i la CUP perquè se sumessin van retardar-ne l’impuls. Finalment, el Govern espanyol i la resta de participants han decidit seguir endavant malgrat que no estigui representat tot l’arc parlamentari, a qui se pressuposa un interès especial pel català.
Dimarts vinent, per tant, tirarà endavant l’acord, que compromet 255 milions d’euros per al català només el primer any, i que hauria de marcar les línies mestres de la política lingüística destinades a recuperar l’ús social de la llengua.
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, va celebrar que les “reticències” de Junts i la CUP no els hagi fet frenar en l’acord i en la defensa del català. Va assegurar que és un acord “molt ampli i molt transversal”, a més de comptar amb un volum de recursos “important”. El va definir com “un gran acord de país” i va dir que és una bona notícia que sigui amb el conjunt de la societat civil, amb agents socials i amb les entitats que defensen la llengua catalana com Òmnium i Plataforma per la Llengua.
Per la seua part, la líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, va assegurar que la CUP no firmarà el pacte perquè es fa “de la mà de l’Estat”, i no per estar en contra del pacte, i va retreure al PSC ser qui millor defensa els interessos de l’Estat a Catalunya. Va dir que les propostes del Pacte són una contradicció i poden quedar “en paper mullat si no s’està disposat a plantar cara a l’Estat” i va afegir que “no conté absolutament res en relació amb l’ofensiva judicial de l’Estat espanyol” contra el català.