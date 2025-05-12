GUERRA
Putin proposa a Ucraïna negociar la pau dijous i Zelenski espera un cara a cara
El president rus assegura que seran “sense cap condició prèvia. Sense dilació, ja el dia 15 a Istanbul”. “No té sentit prolongar una matança”, afirma el mandatari ucraïnès després de la proposta
El president rus, Vladímir Putin, va proposar ahir a Ucraïna celebrar negociacions directes el pròxim 15 de maig a Istanbul per trobar una sortida pacífica al conflicte després de més de tres anys de guerra. Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va mostrar la seua disposició a reunir-se dijous vinent.
“Reprendre les negociacions directes, insisteixo, sense cap condició prèvia. Començar-les sense dilació, ja dijous vinent, 15 de maig, a Istanbul”, va dir Putin durant una compareixença al Kremlin transmesa en directe per la televisió. Putin va recordar que a la ciutat turca va ser on les autoritats ucraïneses van suspendre les negociacions amb representants russos el març del 2022, poc després del començament de la campanya militar russa al febrer.
“La nostra proposta, com se sol dir, està sobre la taula. La decisió depèn ara de les autoritats ucraïneses i dels seus patrocinadors”, que va acusar de voler “continuar la guerra amb Rússia per mitjà dels nacionalistes ucraïnesos”. Mentre Moscou acusa Occident de convèncer Kíiv perquè suspengués fa més de tres anys les negociacions, alguns analistes apunten que Rússia exigia llavors, entre altres coses, la reducció de l’Exèrcit ucraïnès per sota dels 100.000 efectius. Va avançar que té previst entrar en contacte ben aviat amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, perquè faciliti la celebració.
Per la seua banda, Volodímir Zelenski va anunciar la seua disposició a reunir-se cara a cara amb Putin, la qual cosa es tractaria de l’esforç diplomàtic més significatiu per posar fi a la guerra. Zelenski va respondre així a la petició de Putin i del president nord-americà, Donald Trump (vegeu el desglossament), per mantenir una trobada directa amb el mandatari rus però va insistir també en la importància de concretar un alto el foc “a partir d’aquest dilluns”, com van proposar dissabte els líders europeus durant una visita a Kíiv. “No té sentit prolongar una matança. Espero que aquesta vegada els russos no busquin excuses”, va assegurar el president d’Ucraïna.
Lleó XIV va demanar l’alto el foc tant a Europa com a Gaza
El papa Lleó XIV va demanar ahir el cessament immediat del foc a Gaza i a Ucraïna i va resar perquè s’obri “el miracle de la pau” durant el seu primer Regina Caeli, des del balcó central de la basílica de Sant Pere. “Mai més la guerra. Porto al meu cor el sofriment de l’estimat poble ucraïnès. Que es faci el possible per assolir com més aviat millor la pau autèntica, justa i duradora. Que s’alliberi tots els presoners i que els nens puguin tornar amb les seues famílies. Em causa molt dolor el que està succeint a la Franja de Gaza, que cessi immediatament el foc, que es doni ajuda humanitària a l’extenuada població civil i que s’alliberi tots els ostatges”.
Per la seua part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va recomanar a Ucraïna que accepti “immediatament”. Tanmateix, es va mostrar escèptic sobre la possibilitat d’un acostament perquè Putin està “massa ocupat celebrant la victòria a la II Guerra Mundial”. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va dir que és un “històric punt d’inflexió”.